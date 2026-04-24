☀️
Tiranë 13°C · Kthjellët 24 April 2026
S&P 500 7,160 ▲0.72%
DOW 49,192 ▼0.24%
NASDAQ 24,817 ▲1.55%
NAFTA 94.47 ▼1.44%
ARI 4,734 ▲0.21%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1691 EUR/GBP 0.8672 EUR/CHF 0.9186 EUR/ALL 95.4911 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.3855 EUR/TRY 52.5424 EUR/JPY 186.64 EUR/CAD 1.5998
₿ CRYPTO
BTC $77,561 ▼ -0.65% ETH $2,318 ▲ +0.14% XRP $1.4385 ▼ -0.08% SOL $86.3600 ▲ +0.88%
S&P 500 7,160 ▲0.72 % DOW 49,192 ▼0.24 % NASDAQ 24,817 ▲1.55 % NAFTA 94.47 ▼1.44 % ARI 4,734 ▲0.21 % S&P 500 7,160 ▲0.72 % DOW 49,192 ▼0.24 % NASDAQ 24,817 ▲1.55 % NAFTA 94.47 ▼1.44 % ARI 4,734 ▲0.21 %
EUR/USD 1.1691 EUR/GBP 0.8672 EUR/CHF 0.9186 EUR/ALL 95.4911 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.3855 EUR/TRY 52.5424 EUR/JPY 186.64 EUR/CAD 1.5998 EUR/USD 1.1691 EUR/GBP 0.8672 EUR/CHF 0.9186 EUR/ALL 95.4911 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.3855 EUR/TRY 52.5424 EUR/JPY 186.64 EUR/CAD 1.5998
24 Apr 2026
Breaking
​Kuvendi zgjodhi anëtarët e KPM-së Kamberi për Rezolutën e Kuvendit të Kosovës: Hapi më i rëndësishëm për përkujdesjen ndaj shqiptarëve të Luginës Volejboll vajza/ Pogradeci mposht Tiranën, barazohet seria e finaleve VIDEO/ Kurti: Zgjedhjet nuk do të sjellin zgjidhje! PDK e LDK po sillen më keq se Fatmir Limaj Berlini ‘heq’ veton, Berisha i kërkon BE t’i vendosë kushte Shqipërisë
Menu
Politika

Vizita në Shqipëri, ambasadori Whitaker zbulon detaje nga takimi me Ramën dhe turi mbi Bazën Ajrore të Kuçovës

· 2 min lexim

Ambasadori i SHBA në NATO, Matthew Whitaker përmes një postimi në “X” ka ndarë detaje nga vizita e tij në Shqipëri. Whitaker shkruan se zhvilloi një tur

Ambasadori i SHBA në NATO, Matthew Whitaker përmes një postimi në “X” ka ndarë detaje nga vizita e tij në Shqipëri. Whitaker shkruan se zhvilloi një tur informues mbi Bazën Ajrore të Kuçovës me ministrin e Mbrojtjes, Ermal Nufi.

Sa i përket takimit me kryeministrin Edi Rama, ai theksoi se folën lidhur me objektivin e Presidentit amerikan, Donald Trump për shpenzime mbrojtëse prej 5% të PBB-së.

“Në Shqipëri, pata një tur informues mbi Bazën Ajrore të Kuçovës nga Ministri i Mbrojtjes Ermal Nufi. Shqipëria është gjithnjë e më e aftë në mbrojtjen kibernetike, i përkushtuar ndaj Bordit të Paqes dhe Forcës Ndërkombëtare të Stabilizimit në Gaza, dhe më shumë.

Duke diskutuar me Kryeministrin Rama dhe ekipin e tij, theksova se mezi presim të shohim se çfarë mund të arrihet më shumë për lëvizshmërinë ushtarake sapo Shqipëria të arrijë objektivin e Presidentit Trump për shpenzime mbrojtëse prej 5% të PBB-së”, shkruan ai.

In Albania, I had an informative flyover tour of the Kucova Air Base from Defense Minister Ermal Nufi. 🇦🇱 is increasingly capable in cyber defense, committed to the Board of Peace and International Stabilization Force in Gaza, and more. Discussing with Prime Minister Rama, and… pic.twitter.com/NHEw3RjvEp

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu