Vizita në Shqipëri, ambasadori Whitaker zbulon detaje nga takimi me Ramën dhe turi mbi Bazën Ajrore të Kuçovës
Ambasadori i SHBA në NATO, Matthew Whitaker përmes një postimi në “X” ka ndarë detaje nga vizita e tij në Shqipëri. Whitaker shkruan se zhvilloi një tur informues mbi Bazën Ajrore të Kuçovës me ministrin e Mbrojtjes, Ermal Nufi.
Sa i përket takimit me kryeministrin Edi Rama, ai theksoi se folën lidhur me objektivin e Presidentit amerikan, Donald Trump për shpenzime mbrojtëse prej 5% të PBB-së.
“Në Shqipëri, pata një tur informues mbi Bazën Ajrore të Kuçovës nga Ministri i Mbrojtjes Ermal Nufi. Shqipëria është gjithnjë e më e aftë në mbrojtjen kibernetike, i përkushtuar ndaj Bordit të Paqes dhe Forcës Ndërkombëtare të Stabilizimit në Gaza, dhe më shumë.
Duke diskutuar me Kryeministrin Rama dhe ekipin e tij, theksova se mezi presim të shohim se çfarë mund të arrihet më shumë për lëvizshmërinë ushtarake sapo Shqipëria të arrijë objektivin e Presidentit Trump për shpenzime mbrojtëse prej 5% të PBB-së”, shkruan ai.
In Albania, I had an informative flyover tour of the Kucova Air Base from Defense Minister Ermal Nufi. 🇦🇱 is increasingly capable in cyber defense, committed to the Board of Peace and International Stabilization Force in Gaza, and more. Discussing with Prime Minister Rama, and… pic.twitter.com/NHEw3RjvEp
