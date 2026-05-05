Von der Leyen: Sulmet e Iranit ndaj Emirateve të Bashkuara Arabe janë të papranueshme
Presidentja e Komisionit Evropian, Ursula von der Leyen ka reaguar përmes një postimi në ‘X’ KU dënoi sulmet e Iranit në Fujairah të Emirateve të Bashkuara Arabe. Ndër të tjera ajo bëri thirrje për qetësim të situatës.
“Sot, partneri ynë, Emiratet e Bashkuara Arabe, ishte përsëri shënjestër e sulmeve të egra me raketa dhe dronë nga Irani”, shkroi ajo në një postim në rrjetet sociale dhe shprehu solidaritetin e saj me popullin e Emirateve të Bashkuara Arabe dhe partnerët tanë në të gjithë Lindjen e Mesme.
“Këto sulme janë të papranueshme dhe përbëjnë një shkelje të qartë të sovranitetit dhe të drejtës ndërkombëtare”, shtoi ajo.
Von der Leyen theksoi se siguria në rajon ka pasoja të drejtpërdrejta për Evropën dhe se do të vazhdojnë të punojnë ngushtë me partnerët për uljen e tensioneve dhe zgjidhjen diplomatike, për t’i dhënë fund veprimeve të cilat i cilësoi si brutale të regjimit iranian.
Today, our partner, the UAE, was once again the target of a vicious missiles and drone attacks originating from Iran.I extend my full solidarity to @MohamedBinZayed, the people of the UAE, and our partners across the Middle East.These attacks are unacceptable and constitute a…
