WWE konfirmon Wrestlepalooza në Perth më 12 dhjetor 2026; ‘John Cena Classic’ mund të jetë pjesë e eventit
WWE njoftoi të enjten se ngjarja premium live Wrestlepalooza do të zhvillohet në RAC Arena në Perth, Australi Perëndimore, më 12 dhjetor 2026. Po ashtu, arena do të presë SmackDown më 11 dhjetor dhe Raw më 14 dhjetor, si pjesë e një partneriteti të zgjeruar midis WWE dhe Australisë Perëndimore që zgjat deri në 2028.
Siç raporton Bleacher Report, më parë u përmend nga False Finish se WWE po shqyrtonte zhvillimin e turneut të quajtur John Cena Classic më 12 dhjetor në një vend ende të pacaktuar. Më tej, Dave Meltzer i Wrestling Observer Newsletter raportoi se turneu do të mbahet më 12 dhjetor, por gjithashtu nuk dha detaje për vendndodhjen.
Duke pasur parasysh se rrallë herë organizohen dy ngjarje të mëdha të pavarura në të njëjtën ditë, shenjat tregojnë se John Cena Classic mund të përfshihet brenda programit të Wrestlepalooza në Perth. WWE nuk ka konfirmuar ende formatin e turneut, listën e pjesëmarrësve apo oraret e sakta, prandaj mbeten ende pyetje për organizimin e plotë.
Më shumë informacion pritet të vijë nga WWE ndërsa afrojnë datat dhe zyrtarizimet e programit; Burimin për këto raportime e përmend edhe Bleacher Report si burim të parë që njoftoi zhvillimet rreth mundësisë së turneut dhe datave.
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.