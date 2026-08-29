SmackDown në Cleveland: Triple kërcënim për titull, Jax dhe Legend fitojnë, Jacy Jayne mban titullin
Mbrëmja e SmackDown më 28 gusht në Rocket Arena të Cleveland pati fokus të qartë ndaj rivaliteteve që do të çojnë te eventi kryesor i së dielës. Segmentet kryesore përfshinë një përballje verbale mes Kevin Owens dhe CM Punk pas përfundimit të ndeshjes së javës së kaluar që u prish nga ndërhyrja e Sami Zayn, si dhe kërkesa të tjera për një shans titulli që krijuan një ndeshje vendimtare më vonë në emision.
Siç raporton Bleacher Report, Kevin Owens u shfaq i prekur kur foli për humbjet e tij dhe për gjendjen e nënës, ndërsa Punk deklaroi që do ta kishte mundur Owens edhe pa ndërhyrjen e Sami Zayn. Gunther dhe Finn Bálor dolën po ashtu për të kërkuar një mundësi për titull, dhe Nick Aldis organizoi një triple threat midis Owens, Bálor dhe Gunther për të vendosur sfiduesin e radhës ndaj titullit.
Në pjesën e parë të ndeshjeve, Nia Jax dhe Lash Legend fituan ndaj Chelseas Green dhe Tiffany Stratton. Green kishte një maskë mbrojtëse për syrin dhe e shfaqi lëndimin e supozuar të orbitës me tepër shitje dramatike; doktorët erdhën ta kontrollojnë dhe e shoqëruan jashtë ringut, por ajo u kthye dhe e tag-oi Stratton për të provuar të ndihmonte partneren — një përpjekje që përfundoi kur Jax ekzekutoi finalen dhe siguroi fitoren për skuadrën e saj.
Në ndeshjen për titullin e Shteteve të Bashkuara, Jacy Jayne mbajti titullin duke mundur Paige me një inside cradle. Fallon Henley dhe Lainey Reid qëndruan në krah të Jayne dhe Reid ndërhyri jashtë ringut me një pump kick gjatë shpërqendrimit të gjyqtarit, gjë që ndikoi në rrjedhën e takimit. Chelsea Green dhe Tiffany Stratton, pas humbjes së tyre më parë, nuk ishin në gjendje të ndihmonin Paige, dhe pas përfundimit Nikki Bella sulmoi ish-kampionen, një moment që shtoi tensionin në rivalitetin e tyre.
Sipas Bleacher Report, nata shërbeu për të vendosur konflikte të reja dhe për të thelluar ato ekzistuese, duke krijuar pritshmëri për zhvillimet në eventin kryesor të së dielës dhe për ndeshjet pasuese në SmackDown.
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