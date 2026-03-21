Xhelozia për vajzën rumune? Ky është i riu shqiptar që u vra në Itali (EMRI)
Ky është 29-vjeçari shqiptar Gjergj Përgegaj, i cili u vra me armë zjarri në Arezzo nga një bashkëkombas për motive xhelozie.
Sipas mediave italiane, ai u qëllua nga partneri aktual i ish-të dashurës së tij, një 35-vjeçar, i cili e gjeti duke biseduar me të renë, me origjinë rumune, pasi kishte përfunduar turnin e punës si kamerier.
Ngjarja ndodhi mbrëmjen e djeshme, kur autori, pasi i pa bashkë, humbi kontrollin dhe nxori armën duke qëlluar tre herë në drejtim të viktimës.
Një nga plumbat e goditi Gjergj Përgegaj në fyt, duke i shkaktuar vdekjen e menjëhershme, ndërsa shërbimet e emergjencës nuk mundën të bënin asgjë për ta shpëtuar.
Pas krimit, autori u largua nga vendngjarja, por u arrestua disa orë më vonë nga policia pa bërë rezistencë.
Trupi i 29-vjeçarit u dërgua në morgun e spitalit San Donato Hospital, ndërsa hetimet vijojnë për të zbardhur plotësisht rrethanat e kësaj vrasjeje me motive pasionale.
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.