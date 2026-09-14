Zelenski do të shtyjë armëpushimin për energjinë dhe Detin e Zi në takimin e mundshëm me Trump-in në Nju Jork
Presidenti ukrainas Volodymyr Zelenski planifikon të ngrejë në takimin e mundshëm me presidentin amerikan Donald Trump javën e ardhshme në Nju Jork çështjen e ndalimit të sulmeve ruse dhe ukrainase ndaj infrastrukturës energjetike dhe në Detin e Zi. Takimi mund të zhvillohet në margjinat e Asamblesë së Përgjithshme të OKB-së, e cila mbahet nga 21 deri më 23 shtator, nëse oraret e të dy liderëve përputhen.
Përpjekjet amerikane për një marrëveshje paqeje mbeten të ngërthyera nga kërkesat territoriale të Rusisë. “Jemi të hapur për një armëpushim detar, si dhe për një armëpushim në energji. Planifikoj t’i diskutoj të gjitha këto,” tha Zelenski në një intervistë për televizionin kombëtar ukrainas, transmetuar më 13 shtator. Sipas tij, nëse Vladimir Putin refuzon një armëpushim të plotë, Kievi do të shtyjë për një marrëveshje të pjesshme që mbulon eksportet e drithërave dhe sektorin e energjisë.
Zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme të Ukrainës, Heorhii Tykhyi, tha se “një takim ballë për ballë është rënë dakord paraprakisht për këtë muaj”. Armëpushimi i propozuar do të ndërtonte mbi përpjekjet e fundit amerikane: të dërguarit e Trump, Jared Kushner dhe Steve Witkoff, vizituan Moskën dhe Kievin në fillim të këtij muaji, por pa ndonjë përparim. Sipas burimeve, ata sollën propozime të rishikuara paqeje, njëri prej të cilëve përfshinte një armëpushim në energji.
Zëdhënësi i Kremlinit, Dmitry Peskov, tha më 14 shtator se përpjekjet për të ndalur sulmet ndaj “infrastrukturës civile ekonomike” të Rusisë “mund të mirëpriten”, por refuzoi të thoshte nëse Rusia do të ndalonte sulmet ndaj infrastrukturës ekonomike të Ukrainës. Komentet e tij erdhën një ditë pasi Trump i kërkoi Zelenskyt “të ndalojë sulmet ndaj karburantit dizel në Rusi”, duke fajësuar sulmet ukrainase për mungesën globale të dizelit.
Të dyja palët kanë goditur vazhdimisht infrastrukturën energjetike të njëra-tjetrës: Ukraina ka sulmuar objektet energjetike ruse për të ndërprerë financimin e luftës, ndërsa Rusia është përqendruar në centralet ukrainase për të shkaktuar ndërprerje masive të energjisë. Kievi ka propozuar vazhdimisht pauza në sulmet ruse ndaj infrastrukturës kritike energjetike, por Kremlini i ka refuzuar, duke e përshkruar sektorin energjetik si “thembrën e Akilit” të Ukrainës. Deti i Zi mbetet një fushë tjetër e mundshme për një marrëveshje të kufizuar: eksportet ukrainase të drithërave funksionojnë në rreth 40% të kapacitetit, pasi Rusia mban bllokadën e Detit të Zi.
Burimi: Kyiv Independent
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