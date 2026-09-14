Gjenerali rus Sergei Milchakov raportohet i vrarë në sulmin ukrainas ndaj postkomandës në Doneck
Gjenerallejtnanti Sergei Milchakov, komandant i Ushtrisë së 51-të të Armëve të Kombinuara të Rusisë, që mbikëqyrte operacionet në sektorët kyç të rajonit të Doneckut, raportohet i vrarë në një sulm ukrainas ndaj një postkomande ushtarake ruse muajin e kaluar, raportuan mediat ruse më 14 shtator.
Vdekja e raportuar është lidhur me sulmin ukrainas të 26 gushtit që synoi postkomandat ruse në Doneckun e pushtuar. Më 27 gusht, Shtabi i Përgjithshëm ukrainas konfirmoi sulmin; Ministria e Mbrojtjes tha se sulmet precize shkatërruan postkomanda ruse të fshehura në Doneck dhe se informacionet për “humbje të rënda” mes oficerëve rusë po sqaroheshin.
Mediat e pavarura ruse “Vazhniye Istorii”, duke raportuar për vdekjen e mundshme, shkruan se, nëse konfirmohet, Milchakov do të ishte gjenerali i 23-të rus i vrarë në luftën kundër Ukrainës. Propagandistja ruse Anastasia Kashevarova tha se sulmi dukej si një sulm preciz dhe sugjeroi se mund të ketë pasur një rrjedhje informacioni për vendndodhjen e postkomandës “nga brenda radhëve tona”.
Rusia nuk e ka konfirmuar zyrtarisht vdekjen e Milchakovit; Kyiv Independent i është drejtuar Shtabit të Përgjithshëm të Ukrainës për konfirmim, por nuk kishte marrë përgjigje në momentin e publikimit.
Forcat e Milchakovit kanë vepruar në rajonin e Doneckut, që mbetet një objektiv qendror lufte i Rusisë; sipas “Vazhniye Istorii”, ai mbikëqyrte operacionet në Avdiivka, Nju Jork dhe vendbanime të tjera të rajonit. Ai u nderua me titullin Hero i Rusisë në vitin 2024. Milchakov mori komandën e Korpusit të Parë të Ushtrisë së Doneckut në vitin 2022, duke zëvendësuar gjeneralmajor Roman Kutuzov, i vrarë pranë Popasnës atë vit; formacioni u riorganizua më vonë në Ushtrinë e 51-të të Armëve të Kombinuara.
Burimi: Kyiv Independent
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