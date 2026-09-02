Zhernovski: “Kredia hungareze” ka filluar të mbajë erë krimi, kush do të mbajë përgjegjësi
Anëtari i LSDM-së dhe sekretari ndërkombëtar i partisë, Andrej Zhernovski, reagoi pasi autoritetet hungareze njoftuan dje se kishin hapur një hetim penal për abuzime të dyshuara në “Eximbank” në pronësi të shtetit, përfshirë kredinë prej një miliard eurosh për Maqedoninë.
Zhernovski thekson se kjo nuk është më një tezë opozitare e LSDM-së, por punë e policisë.
“Pas historisë së “huamarrjes së suksesshme”, nuk morëm kurrë përgjigje: Kush e rregulloi kredinë? Kush i zgjodhi projektet? Ku përfunduan paratë? A erdhën nga Kina? Cilat kompani i morën ato? Dhe çfarë dinte saktësisht qeveria e vendit për të gjithë marrëveshjen? Sepse kur merr një miliard euro, mund të mburresh. Por kur nis një hetim penal pas atij miliardi, nuk mburresh më. I shpjegon. Zyrës së prokurorit.
Sikur gjithçka të ishte e pastër edhe më mirë. Hapni të gjitha dokumentet. Le ta shikojë opinioni. Sepse Maqedonia nuk është thesari privat i askujt. Dhe një miliard euro borxh publik nuk është “dhuratë e Orbanit”. Këto janë para që qytetarët tanë do t’i kthejnë. Fëmijët tanë dhe fëmijët e fëmijëve tanë. Por kur një miliard euro fillon të mbajë erë krimi, pyetja tjetër nuk është më vetëm “ku janë paratë?” Kush do të jetë përgjegjës”, theksoi Zhernovski./Telegrafi/
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