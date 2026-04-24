Zhulali: Shqipëria rrezikon të humbasë mundësinë historike për integrim në BE
Drejtoresha për marrëdhëniet me jashtë në Partinë Demokratike, Ida Zhulali, ka pretenduar se Shqipëria mund të humbasë “një mundësi historike” për t’u bërë pjesë e Bashkimit Europian.
Në studion e emisionit “3D” në RTSH, Zhulali tha akuzoi qeverinë se po rrezikon rrugëtimin e vendit drejt integrimit në BE.
“Ne jemi në një moment shumë të rëndësishëm gjeopolitik dhe BE kërkon të zgjerohet drejt Ballkanit perëndimor. Ky është një çast historik i papërsëritshëm. Mënyra si po sillet qeveria aktuale dhe problemet që ka Shqipëria, duket se nuk do na kualifikojnë për të hipur në këtë stacion dhe kjo është humbja e një mundësie historike që ne nuk e dimë nëse do të na vijë në një moment tjetër. Jo vetëm që jemi në rrezik serioz, por duket që e vetmja gjë që kjo të zhbllokohet është rrëzimi i qeverisë aktuale dhe ardhja e një qeverie kujdestare që do të kishte një fokus të qartë që të na kualifikonte në minimumin e pranueshmërisë”, tha Zhulali.
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.