24 Apr 2026
Politika

Zhulali: Shqipëria rrezikon të humbasë mundësinë historike për integrim në BE

· 1 min lexim

Drejtoresha për marrëdhëniet me jashtë në Partinë Demokratike, Ida Zhulali, ka pretenduar se Shqipëria mund të humbasë “një mundësi historike” për t’u bërë pjesë e Bashkimit Europian.

Në studion e emisionit “3D” në RTSH, Zhulali tha akuzoi qeverinë se po rrezikon rrugëtimin e vendit drejt integrimit në BE.

“Ne jemi në një moment shumë të rëndësishëm gjeopolitik dhe BE kërkon të zgjerohet drejt Ballkanit perëndimor. Ky është një çast historik i papërsëritshëm. Mënyra si po sillet qeveria aktuale dhe problemet që ka Shqipëria, duket se nuk do na kualifikojnë për të hipur në këtë stacion dhe kjo është humbja e një mundësie historike që ne nuk e dimë nëse do të na vijë në një moment tjetër. Jo vetëm që jemi në rrezik serioz, por duket që e vetmja gjë që kjo të zhbllokohet është rrëzimi i qeverisë aktuale dhe ardhja e një qeverie kujdestare që do të kishte një fokus të qartë që të na kualifikonte në minimumin e pranueshmërisë”, tha Zhulali.

