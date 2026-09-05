Zjarret në Fier drejt kontrollit, mbeten 3 vatra aktive! Ja zonat ku vijon beteja me flakët
Situata me zjarret në Fier është normalizuar dhe po shkohet drejt vënies nën kontroll të plotë të vatrave të zjarrit. Pas dëmeve në Levan, Radostinë dhe Zhupan një ditë më parë, ku zjarri dogji banesa dhe ekonomi bujqësore, mbeten aktive 3 vatra, por pa rrezik për zonat e banuara.
Në fshatin Jarua të Levanit, zjarrfikësit po përpiqen të mbajnë flakët larg një stalle blegtorale, në Frakull vatra e zjarrit ka ulur forcën falë edhe operimit nga ajri me avion dhe helikopter.
Në Peshtan, operacioni është përqendruar në mbajtjen larg të flakëve nga antenat e telefonisë celulare dhe të transmetimeve televizive që ndodhen në kodrën e Likovunit. Ndërkohë janë shuar vatrat e zjarrit në Radostinë, Fermë Çlirim dhe Zhupan.
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