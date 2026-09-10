Zjarri në malësinë e Tërbunit hyn në ditën e pestë, banorët thonë se ka shkrumbuar mbi 60% të pyjeve, kërkojnë ndër
Prej pesë ditësh, zjarri vijon të përfshijë malin e Tërbunit në Pukë, duke shkaktuar dëme të mëdha në sipërfaqen e pyllëzuar me pisha.
Sipas banorëve, mbi 60% e sipërfaqes është shkrumbuar nga flakët, ndërsa situata vijon të mbetet shqetësuese.
Zjarri ka përfshirë pyllin me pisha, ndërsa banorët kanë kërkuar prej datës 6 shtator ndërhyrje nga ajri me helikopter për të ndihmuar në izolimin dhe shuarjen e vatrave të zjarrit.
Në terren po punojnë forcat zjarrfikëse të Pukës dhe Vaut të Dejës, të cilat po përpiqen të izolojnë flakët dhe të parandalojnë përhapjen e mëtejshme të zjarrit.
Ndërkohë, banorët ngrenë shqetësimin edhe për ndotjen e ajrit. Re të dendura tymi kanë mbuluar Pukën dhe fshatrat përreth, duke vështirësuar situatën për komunitetin e zonës.
Paraprakisht dyshohet se zjarri në malin e Tërbunit mund të jetë vënë qëllimisht, ndërsa autoritetet vijojnë përpjekjet për kontrollin e flakëve dhe zbardhjen e shkaqeve të rënies së zjarrit.
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