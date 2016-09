Autoritetet turke konsifkojnë intervistën televizive të DW

Ekipi i DW-së pas xhirimit të intervistës me ministrin turk

Friedman: Ja se çfarë ndodhi pas intervistës

Menjëherë pas intervistës ministri u nda prej moderatorit Michel Friedman. Pasi ai u largua nga dhoma, zëdhënësi i tij i shtypit papritur kërkoi, që DW të mos e transmetojë këtë intervistë. Pasi Friedman dhe kolegia e redaksisë së tij protestuan kundër kësaj kërkese materiali televiziv i rëgjistruar u konfiskua prej punonjësve të Ministrisë turke për Rininë dhe Sportet. Ekipit të DW-së iu bë e qartë, që nuk lejohen të largohen nga ministria pa e dorëzuar materialin filmik.

Limbourg: “Shkelje e rëndë e lirisë së shtypit”

Drejtori i Përgjithshëm i DW-së, Peter Limbourg e dënoi ashpër këtë veprim të autoriteteve turke: “Kjo përbën një shkelje të rëndë ndaj lirisë së shtypit në Turqi. Kjo që ne po përjetojmë me këtë rast është një veprim imponues nga udhëheqja turke. Një gjë e tillë nuk ka të bëjë aspak më me shtetin ligjor dhe demokracinë. Eshtë e palejueshme, që një ministër të jetë i gatshëm të japë një intervistë dhe më pas të pengojë në këtë mënyrë transmetimin e saj, sepse atij nuk i kanë shkuar për shtat pyetjet. Ne i kërkojmë palës turke që menjëherë të na e kthejë materialin filmik. Gjithashtu ne do të shqyrtojmë mundësinë e ndërmarrjes eventualisht edhe të hapave ligjorë.”

Drejtori i Përgjithshëm i DW-së, Peter Limbourg

Pas këtij incidenti Deutsche Welle menjëherë protestoi pranë Drejtorisë së Përgjithshme turke të Shtypit dhe Informacionit dhe kërkon kthimin e materialit filmik. Afati i përcaktuar për të martën (06.09)është shkelur tashmë prej autoriteteve turke. Në disa telefonata me përfaqësues të Ministrisë turke për Rininë dhe Sportet DW-ja sërish ka kërkuar me insistim kthimin e materialit filmik. Përgjigja mbetet e pandryshuar: nuk duam që kjo intervistë të transmetohet.

Friedman: Një rast unikal

Në një pozicionim të ministrit turk të Rinisë dhe Sporteve thuhet: “Nuk ka pasur autorizim për intervistën. Pyetjet, që janë shtruar, nuk ishin ato që më ishin paraqitur para intervistës. Zoti Friedman e di mirë, se përse ndodhi e gjitha kjo. Disa deklarata ishin më shumë akuza. Në një situatë të tillë nuk mund të jepet autorizim.” Michel Friedmann lidhur me këtë tha, se “natyrisht pyetjet nuk diskutohen më parë”. Gjithashtu parimisht intervistat nuk paraqiten për autorizim. Gazetarët nuk kanë për detyrë të shtrojnë pyetjet, që u pëlqejnë politikanëve. Në 20 vjet të karrierës si gazetar nuk kam përjetuar një rast të tillë – madje thotë Friedmann – “as në vende, kur laujnë rol diktatorë” – nuk e kam përjetuar një gjë të tillë. Kjo është një dëshmi, që liria e shtypit në Turqi është mjaft e kufizuar. Rasti është shqetësues. Nëse veprohet në këtë mënyrë ndaj medieve të huaja, mund të imagjinohet, se sa të vështirë e kanë ndërkohë gazetarët turq, vë në dukej moderatori i DW-së Friedman.

Moderatori i emisionit “Conflict Zone”, Michel Friedman

Qeveria gjermane mbështet Deutsche Welle-n

Pasi Ministria turke e Rinisë dhe Sporteve konsifkoi matereialin filmik të DW-së është vënë në lëvizje edhe Ministria e Jashtme në Berlin. edhe ministrja e shtetit për Kulturën Monika Grütters protesoi me fjalë të qarta në Bundestag, ku kritika e saj u mbështet me duatrokitje të fuqishme: “Konfiskimi i materialit pas përfundimit të një interviste televizive me një ministër, siç ndodhi dje në Turqi nuk i përgjigjet kurrësesi përfytyrimit tonë për lirinë e shtypit”, tha Grütters gjatë seancës plenare për buxhetin e shtetit. “Kjo është jashtëzakonsiht shqetësuese.”

Pasi Deutsche Welle ia paraqiti Ministrisë së Jashtme rastin e intervistës së konfiskuar, ambasadori gjerman në Ankara Martin Erdmann zhvilloi një bisedë me drejtorin e kabinetit të minstrit turk për Rininë dhe Sportet. Ambasadori gjerman ka theksuar në bisedë, se liria e shtypit në Gjermani është “një aset i çmuar”, vuri në dukje zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme, Martin Schäfer. Ishte një bisedë “me angazhim, por edhe një bisedë e mirë e konstruktive”, në fund të së cilës të dyja palët kanë theksuar shpresën, se rasti “nuk do të çojë në pështjellime të mëtejshme të raporteve gjermano-turke”. Raportet gjermano-turke janë tensionuar kohët e fundit jo vetëm për shkak të rezolutës së Bundestagut për Armeninë, por edhe pas tentativës për puç në Turqi.

Pala turke nuk e ka kundërshtuar, që “materiali filmik nga një ekip kameramanësh turq ka përfunduar në sferat e ministrit turk të Rinisë dhe Sportit”, tha zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme. Por ajo nuk e cilëson rastin si konfiskim. Qeveria gjermane e mbështet kërkesën e Deutsche Welle-s për kthimin e materialit filmik të xhiruar. E kjo duhet arritur pa ndonjë “kusht”, tha Schäfer. “Liria e shtypit është për ne e panegociueshme.”