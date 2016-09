VMRO-DPMNE kundër gjuhës shqipe në Maqedoni

VMRO-DPMNE është kundër futjes së dygjuhësisë në të gjithë Republikën e Maqedonisë. Përafrimi i gjuhës maqedonase dhe shqipe është absolutisht i papranueshëm.

Ilia Dimovski, një anëtar i Komitetit Ekzekutiv të kësaj force politike tha se përfshirja e dygjuhësisë në Maqedoni sulmon Kushtetutën e vendit dhe fillon nje proces i rrezikshme, që mund të çojë në ndarjen e Maqedonisë.

Ai rikujtoi se Kushtetuta thotë qartë se në të gjithë territorin e Maqedonisë, gjuha zyrtare është gjuha maqedonase me alfabetin e saj cirilik.

Dimovski deklaroi se lideri i LSDM, Zoran Zaev është i dëshpëruar për shkak të mbështetjes së ulet në radhët e maqedonasve dhe po bën tregti me interesat kombëtare. Në bazë të ligjit që rregullon çështjen e përdorimit të gjuhëve në Maqedoni, Gjuha Shqipe është e përcaktuar si gjuhe zyrtare, por shqiptaret gjithnjë kanë shprehur shqetësim se të drejtën per të folur shqip nuk mund ta ushtrojnë gjate komunikimit me institucionet shtetërore.

Pak ditë më parë Zoran Zaev tha se nëse vinte në pushtet gjuha shqipe do të bëhej gjuhë zyrtare, deklaratë kjo që u përshëndet edhe nga partitë shqiptare në Maqedoni.