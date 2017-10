Qeveria “Rama 2” zbarkon për dy ditë në Vlorë, ja axhenta

Për dy ditë me radhë, sot edhe nesër, më 13 dhe 14 tetor, mbledhja e Këshillit të Ministrave do të bëhet në Vlorë. Në agjendën e siguruar, bëhet më dije se sot në orën 10:30, bëhet nisja nga Tirana ku do të inspektohet investimi për rehabilitimin e skemës së ujitjes së Krutjes në dalje të Lushnjës, për të vijuar më pas me një drekë në vilën qeveritare në Vlorë.

Në orën 16:00 do të zhvillohet mbledhja e Këshillit të Ministrave në Pallatin e Kulturës së qytetit, e shoqëruar me një dalje publike nga zv/kryeministrja Senida Mesi.

Në orën 18:00 zhvillohet një konsultim publik në kuadër të buxhetit të vitit të ardhshëm në hollin e Universitetit “Ismail Qemali”.

Darka do të jetë e gjerë në një nga restorantet në Vlorë, ku përveç ministrave do të jenë edhe kryebashkiakët, deputetët, kryetarët e këshillave dhe prefekti.

Të shtunën, ministrat do të zhvillojnë një mëngjes pune me drejtuesit e institucioneve në varësi, për t’u pasur në orën 9:00 në mbledhjen e kryeministrit dhe ministrave me të gjithë drejtuesit e administratës në Pallatin e Kulturës.

Në mesditë, kryeministri Rama do të zhvendoset në Kaninë ku edhe do të drekojë me një familje, ndërsa ministrat do të zhvillojnë takime të tjera sipas sektorëve përkatës.

Zbarkimi i kabinetit qeveritar në Vlorë përfundon të shtunën, në orën 18:30.

Konkretisht:Draft Agjenda e mbledhjes së Këshillit të Ministrave në Qarkun Vlorë, 13-14 Tetor 217:

13 Tetor

10:30 Nisja për në Vlorë

11:30 Inspektim i investimeve për rehabilitimin e skemës së Ujitjes Dega e Krutjes (në dalje te Lushnjes, Klubi i Shoferit, KM, Niko, deputetët e zonës)

13:00 Drekë me ministrat në Vilën Qeveritare Vlorë

16:00 Mbledhje e Këshillit të Ministrave (Pallati i Kulturës)

16:30 Njoftim në media i vendimeve të qeverisë nga Zv.Km Senida Mesi (Pallati i Kulturës)

18:00 Konsultimi Publik për Buxhetin 2018 me pjesëmarrje të qytetarëve, shoqërisë civile dhe sipërmarrjes për Draft Buxhetin 2018( Holli I Universitetit Ismail Qemali) LIVE.

20:00 Darkë – Cdo ministër një tryezë me 10 të ftuar të dalluar nga sektori i tij. KM me kryebashkiakët, deputetët, kryetarët e këshillave, prefektin (Restorant Mira Mare)

14 Tetor

8:00 Çdo Ministër mëngjes pune me drejtuesit e institucioneve të varësisë në qark

9:00 Mbledhje e KM dhe Ministrave me të gjithë drejtuesit e Administratës qendrore në qark. LIVE (pallati I Kultures)

10:30 Dëgjesë me Prindërit për “Planet e bashkëhartuara me prindërit në shkolla” (KM, Nikolla, Kryetari Bashkise-shkolla TBC) LIVE . Shoqeron Ministrin, Dep. Vilma Bello

12:00 Çdo anëtar i qeverisë niset në fshatra të ndryshëm për takime në sektorët përkatës dhe kafe/dreke me banorë të fshatit .

KM vizitë në Kaninë dhe Drekë me një familje në fshatin e Kaninës. LIVE (13:00)

Ministri i Infrastrukturës dhe Energjisë – Kaninë. Shoqeron Ministritn Dep. Fate Velaj

Ministri Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural – Novoselë, ferma

Ministrja e Kulturës – Orikum, Parku. Shoqeron Ministrin Edmond Leka

Ministri i Financave dhe Ekonomisë –Vlorë, Zyra e Punës

Ministri i Mbrojtjes –Bunavi, Bestrove e vogel baza. Shoqeron Ministrin Dep.Vullnet Sinaj

Ministri për Europën dhe Punët e Jashtme – Vlorë, studentët. Shoqeron Ministrin Dep. Andrea Marto.

Ministrja e Arsimit, Sportit dhe Rinisë – Fshati Poro. Shoqeron Ministrin Vilma Bello

Ministrja e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale – asdf

Ministri i Brendshëm – Vlorë

Ministrja e Drejtësisë – IEVK, Vlorë. Shoqeron Ministrin Dep. Alket Hyseni

Ministri i Turizmit dhe Mjedisit – Tragjas, sheshi qendror

Ministrja e Shtetit për Mbrojtjen e Sipërmarrjes – Novoselë

15:30 Inspektim i punimeve në nënstacionin e Orikumit (KM, Gjiknuri, Leli, Edmond Leka)

16:00 Vizitë në Parkun Arkeologjik të Orikumit (KM, Kumbaro, Gjiknuri, Leli, Edmond Leka)

17:00 Takim i qeverisë dhe pushtetit vendor në Qark, kryetarët e bashkive, administratorët dhe deputetët Socialistë . (Pallati Kultures LIVE.

18:30 Kthimi në Tiranë