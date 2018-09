Baton Haxhiu: Serbia s’ka interes për Veriun, do precedentë për Bosnjën

“Synimi i Serbisë me ndryshimin e kufijve me Kosovën është vendosja e një precedenti, të cilin do të synojë ta përdorë më pas me Bosnjën dhe nuk është veriu i Kosovës”, tha Baton Haxhiu.

Ai tha gjithashtu se mes Kosovës dhe Serbisë, me ndërmjetësimin e ndërkombëtareve, ka pasur një marrëveshje, por më pas gjërat kanë rrjedhur në anën e kundërt. Ndërsa shton se BE është duke përdorur dy standarde, ku Serbia është favorizuar, pavarësisht shkeljeve.

“Ka pas një marrëveshje mes dy palëve me ndërmjetësimin e BE, por më pas kanë ndodhur gjëra të pakujtueshme. Serbia ka hequr nenin për ndjekjen e kriminelëve për krimet e luftës, në të njëjtën kohë, Serbisë i është hapur kapitulli, ndërsa Kosovës nuk i janë liberalizuar vizat. Serbia nuk i heq sanksionet ndaj Rusisë, blen armë nga ajo. Kurse Shqipërisë dhe Maqedonisë nuk i hapen negociatat. Serbia është shërbyer nga BE, edhe pse ka bërë disa shkelje”, tha Baton Haxhiu.

Ndërkohë Baton Haxhiu është shprehur se Bashkimi Europian ka përdorur dy standarde sa i përket Serbisë dhe anës tjetër, Kosovës, Shqipërisë, por edhe Maqedonisë, thotë Haxhiu.

