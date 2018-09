Lufta tregtare; Trump, i vendosur të vazhdojë betejën ndaj Kinës

“WSJ” citoi burime të paidentifikuara por me njohuri mbi këtë çështje, që thonë se niveli i tarifave me shumë gjasë do të përcaktohet në 10 për qind, ndryshe nga 25 përqindëshi i njoftuar më herët gjatë vitit.

Dy qeveritë dhe njëkohësisht dy ekonomitë më të fuqishme të botës kanë vendosur deri më tani tarifa prej 25 për qind mbi një sërë mallrash importi nga secila palë me një vlerë prej 50 miliardë dollarë.

Pekini, gjithsesi, ka publikuar listën e radhës me produkte amerikane prej 60 mld dollarë, si shenjë hakmarrjeje nëse Trumpi do të zbatojë kërcënimin për tarifat e reja që praktikisht do të mbulonin të gjitha importet kineze në SHBA.

Zëdhënësja e Shtëpisë së Bardhë, Lindsay Walters refuzoi të komentonte mbi kohën e njoftimit të mundshëm të tarifave, por tha se “presidenti ka qenë i qartë prej fillimit se ai dhe administrata e tij do të vazhdojë të ndërmarrin veprime për të adresuar praktikat e padrejta tregtare të Kinës”.

“Ne inkurajojmë Kinën të adresojë këtë shqetësim të ngritur prej një kohe të gjatë nga Shtetet e Bashkuara”, vijoi më tej ajo.

Ministria e Jashtme kineze njoftoi të enjten se ishte ftuar për të zhvilluar bisedime të reja. Të dërguarit nga të dyja vendet u takuan për herë të fundit më 22 gusht në Uashington, por nuk shënuan asnjë progres.

Pekini ka refuzuar presionin nga SHBA për të tërhequr mbrapsht planet e udhëhequra nga shteti për zhvillimin e kampionëve globalë kinezë në robotikë, inteligjencë artificiale dhe fusha të tjera të ngjashme.

Uashingtoni, Europa dhe partnerë të tjerë tregtarë thonë se planet në fjalë shkelin angazhimet e Kinës për hapje të tregtisë. Zyrtarët amerikanë janë të shqetësuar gjithashtu se kjo mund të shkatërrojë rolin udhëheqës industrial të Shteteve të Bashkuara.