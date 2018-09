Rama: Vlora do i japi përgjigjen Bashës nëse do Rilindjen apo kthimin pas

Kryeministri Edi Rama theksoi sot në Kuvend se Vlora po ecën në rrugën e rilindjes së saj të pakthyeshme.

Duke marrë fjalën në seancën e Kuvendit ku po diskutohet dekreti i Presidentit Ilir Meta, që ktheu ligjin per Teatrin, kryeministri Rama tha se “shumë shkurt dua të sjell në vëmendje një shembull kuptim plotë të asaj që është dyfytyrësia e përditshme e atyre që sot mungojnë këtu edhe pse teatrin e kishin lançuar si kalin e tyre të betejës”

“Mungojnë sepse kanë shkuar në Vlorë për të dëshmuar se si po digjet ajo. Koha shumë shpejt do të na japë provën, nëse Vlora po digjet, apo nëse Vlora po ecën në rrugën e rilindjes së saj të pakthyeshme. Mjafton të kemi durimin e të presim edhe muajt që na ndajnë nga zgjedhjet e ardhshme”, nënvizoi Rama.

Duke iu përgjigjur akuzave të kreut të PD-së, Lulzim Basha, kryeministri Rama u shpreh se “për këdo që ka ngenë të ndjekë shifrat dhe ta bazojë gjykimin mjafton të shohësh se si ishte situata e kriminalitetit në Vlorë, vetëm 5 vite më parë, me shifra dhe si është sot, nata me ditën. Sigurisht që nuk është një ditë me diell ka ende shumë për të bërë, por është ditë nuk është më natë”.