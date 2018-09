Haradinaj në SHBA: Kosova të jetë pjesë e barabartë e komunitetit ndërkombëtar

Rruga euro-atlantike e Kosovës është e pakthyeshme, shkruan ai. Këto komente vijnë në kohën kur mediat serbe paralajmërojnë se Shtetet e Bashkuara të Amerikës së shpejti do të përfshihen në mënyrë më aktive si ndërmjetësuese në dialogun mes Kosovës dhe Serbisë.

Kjo sipas gazetës “Danas” do të realizohet përmes “shuttle diplomacisë”, në bisedat me zyrtarët më të lartë në kryeqytetet e Serbisë e të Kosovës. Duke cituar burime te saj, Danas nënvizon se Amerika po pret përfundimin e referendumit në Maqedoni të caktuar për 30 shtator dhe pastaj do ta forcoje përfshirjen e vet në procesin e dialogut Kosovë-Serbi.

Gazeta pretendon ndër të tjera se çështja e korrigjimit të kufijve pritet të marrë dritë jeshile brenda disa muajsh.

Më saktë, deri në pranverë, kur nga sa thotë kjo e përditeshme, Hashim Thaçi dhe Aleksandar Vuçiç llogaritet ta kenë marrë përkrahjen e qeverive dhe të parlamenteve përkatëse dhe në opinionin publik të jetë krijuar një klimë përkrahjeje për këtë ide.