PD drejt bojkotit të Kuvendit. Paloka: Nuk kthehemi pa vetting-un e politikës

Numri dy i Partisë Demokratike mendon se Edi Rama nuk rrëzohet nga pushteti pa ndihmën e protestave popullore: “Ajo që duhet të bëjë opozita është që duhet t’i bëjë thirrje popullit që të dalë në rrugë dhe të rrëzojë qeverinë. Duhet të mblidhet dhe të dijë të rezistojë derisa Rama të ikë”.

Edi Paloka flet edhe për rastin e djalit të deputetit socialist Rrahja, duke akuzuar strukturat shtetërore se kanë braktisur vajzën e dhunuar: “Ky është skandali, që pas një akti të tillë të sulmohen viktimat dhe të mbrohen agresorët dhe përdhunuesit. Kemi një kryeministër që hesht. Ai do të flasë sepse nuk është përdhunuesi i parë që mbron. Ka pasur Rroshin”.

Nga Selia Blu, Grida Duma e bëri përgjegjës drejtpërdrejt kryeministrin për fshehjen e ngjarjes: “Fshehja e kësaj dhune është e një implikimi të lartë. Shpjegohet vetëm me mbrojtjen e plotë të kryeministrit Edi Rama. Pa bekimin e kryeministrit sot, deputetët nën akuzë do të kishin dhënë dorëheqjen, do ishte arrestuar djali dhunues dhe do ishte mbrojtur një viktimë.