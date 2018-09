Reagime ndaj fjalimeve të Pres. Trump në OKB

Ndërkohë që udhëheqësit botërorë po analizojnë përplasjet në takimin e Asamblesë së Përgjithshme të OKB-së në Nju Jork këtë javë, Kina ka mohuar me forcë akuzat e presidentit amerikan Donald Trump se Pekini po përpiqet të ndërhyjë në zgjedhjet për në Kongres në Shtete e Bashkuara që do të mbahen në nëntor. Ndërkohë, janë intensifikuar përplasjet diplomatike mes Shteteve të Bashkuara dhe palëve të tjera nënshkruese të marrëveshjes bërthamore të vitit 2015 me Iranin, pasi Shtetet e Bashkuara po përgatitën të vendosin sanksione të reja ndaj Teheranit.