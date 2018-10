Rama, në grupin e PS: Rastet e montuara, shpifje të “Kinostudios Luli shpk”

“Në dritaret e SHQUP-it flitet vetëm për drogën dhe krimin, ndërsa tani kanë shtuar rëndshëm edhe shpifjet. Akuzat ndaj ministrit Xhafaj apo ajo ndaj kreut të grupit parlamentar, Taulant Balla, janë monstruoze. Sa i përket rastit Babale 1, ajo bisedë nuk ka ekzistuar kurrë. Vëllai i ministrit në atë përgjim është veçse një aktor mjeran i paguar. Zullimi është edhe më i trashë sesa kaq, sepse Babale 1 nuk ra nga qielli. Megjithëse lojës po i vjen fundi, ka ende pjesë të pazbuluara nga Babale 1. Edhe rasti Babale 2, ai me Xhisiela Malokun do të rezultojë sërish një përpjekje e dështuar e opozitës. Mbrëmë, asaj vajze i është hedhur lëndë plasëse në oborrin e banesës së të afërmve. Ajo vajzë u dhunua publikisht për ditë të tëra, ndaj i bëj thirrje Prokurorisë ta zbardhë deri në fund”, tha ndër të tjera Rama.

Sa i përket përfshirjes së Ballës në rastin e Xhisielës, Rama ka thënë se nëse ai rezulton të gjendet në ndonjë filmim, atëherë le të arrestohet. Përveç rasteve të fundit, Rama i është kthyer edhe çështjes së Saimir Tahirit, për të cilin tha se e ka përjashtuar nga jeta politike, derisa drejtësia të japë vendimin përfundimtar. E duke dashur të bëjë dallimin e qeverisë së sotme dhe asaj të mëparshme sa i përket reagimit ndaj denoncimeve, ai tha se sot djali i një deputeti është në burg, ndërsa vëllai i ministrit Xhafaj po vuan një dënim në Itali.

Rama pati edhe një akuzë për opozitën. “Sharlatanët e kanë katandisur Partinë Demokratike në një punishte që fabrikon shpifje, duke thirrur me lekë llumin”, është shprehur ai. Në mbyllje, ai theksoi se lufta me krimin do të pëshkallëzohet, pasi forca e ligjit nuk do të ndalet para askujt.