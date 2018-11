IAP, gati për disa javë. Kur nis ndërtimi i gazsjellësit të dytë të rëndësishëm të Europës Juglindore

Kompania për ndërtimin e tubacionit të Adriatikut Jon (IAP) do të jetë funksionale për pak javë. Kjo u bë e ditur nga Zarko Djuranoviç, Drejtor i Departamentit të Energjisë dhe Konsulencës në kompaninë Bonus të Malit të Zi.

Kompania Bonus e Malit të Zi është një nga pjesëmarrësit e Njësisë së Menaxhimit të Projektit për IAP, i cili do të sigurojë furnizimet e gazit azer në disa vende të Europës Juglindore.

“Procesi i krijimit të kompanisë IAP është në fazat e tij përfundimtare, ende nuk kemi ditën përfundimtare kur kompania do të jetë operacionale, do të thoja se është çështje javësh, jo muaj”, tha ai në një deklaratë për median azere Trend.

Djuranoviç vuri në dukje se aktivitetet e sakta të do të njihen kur kompania të bëhet funksionale.

Më tej, ai tha se data e ardhshme e Njësisë së Menaxhimit të Projekteve varet nga marrëveshjet përfundimtare për themelimin e kompanisë. “Ajo duhet të organizohet para Këshillit Ministror në shkurt në Baku.”

IAP është një tubacion i propozuar i gazit natyror në Europën Juglindore (SEE) që do të shtrihet nga Shqipëria përmes Malit të Zi dhe Bosnjë dhe Hercegovinës, në Split në Kroaci. Ajo do të lidhet me Gazsjellësin Trans Adriatik (TAP). Kapaciteti i gazsjellësit do të arrijë në pesë miliardë metra kub gaz në vit. Gjatësia totale e tubacionit është 511 kilometra. Tubacioni Jon-Adriatik (IAP) është planifikuar të transportojë gaz natyror nga Fieri, nëpërmjet Malit të Zi dhe Bosnjës, në Split në Kroaci. Tubacioni 516 km do të jetë i dyanshëm dhe kapaciteti i tij vjetor mendohet të jetë 5 miliardë metra kub.

Në Fier, IAP do të lidhej me Gazsjellësin Trans Adriatik (TAP), një projekt në ndërtim e sipër nga një konsorcium që përfshin SOCAR. TAP do të transportojë gaz natyror nga fusha e Shah Deniz II në Azerbajxhan në Europë.

Shqipëria, Bosnja, Kroacia dhe Mali i Zi nënshkruan në gusht 2016 një memorandum mirëkuptimi me SOCAR mbi projektin IAP.