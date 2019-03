Britain's Prime Minister Theresa May gestures as she delivers a keynote speech on Brexit at Waterfront Hall in Belfast, Northern Ireland, on July 20, 2018. - With a trip to Northern Ireland this week, May began a tour of Britain to convince voters to back her blueprint for close economic ties with the bloc after Brexit next March. (Photo by Charles McQuillan / POOL / AFP) (Photo credit should read CHARLES MCQUILLAN/AFP/Getty Images)

Brexit, May del jashtë loje, Parlamenti merr kontrollin Parlamenti i Britanisë mori kontrollin e procesit Brexit nga Kryeministrja Theresa May dhe tani do të kërkojë të vendosë se si Britania del nga Bashkimi Europian. Në një votim të hënën vonë, Dhoma e Përbashkët ndau 329 në 302 për të caktuar vota për një varg strategjish alternative, potencialisht duke përfshirë një referendum të dytë, duke e mbajtur Britaninë në bashkimin doganor të bllokut, duke lënë pa marrëveshje dhe madje duke anuluar plotësisht Brexit. Paundi u rrit menjëherë pas rezultatit. Tre ministra dhanë dorëheqjen për të mbështetur planin, i cili krijon mundësinë që deputetët mund të detyrojnë kryeministren e shqetësuar të braktisë marrëveshjen e saj me Brukselin dhe të zbatojë zgjedhjen e tyre. Njëri prej tyre, Steve Brine, tha të martën se fraksioni pro-Brexit në Partinë e tij Konservatore duhet ta shohë rezultatin si një tregues që Parlamenti do të shtyjë të mbajë lidhje më të ngushta me Bashkimin Evropian. Në shenjë se sa larg ka humbur besimin e deputetëve, edhe ata në anën e saj, humbja erdhi pavarësisht premtimeve të minutës së fundit nga qeveria e Theresa May-t, se do të zbatonte vetë planin nëse ligjvënësit votonin kundër. Zhvillimet kryesore sot: – Parlamenti do të votojë mbi alternativat e marrëveshjes së Brexit të mërkurën pasi qeveria pësoi humbje mbrëmë

– Përqëndrohuni te deputeti konservator Oliver Letwin, i cili do të udhëheqë procesin ndërpartiakë për të vendosur se cilat opsione do të zgjerohen për debat

– Brexiteer Jacob Rees-Mogg thotë se marrëveshja e May-it “më mirë se sa mosdalja”

– Rritet pound sot

