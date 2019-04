Rusi, Lavrov: Pranojmë çdo zgjidhje me Kosovën që i përshtatet Serbisë

Ministri i Jashtëm rus, Sergei Lavrov deklaroi se, për Kosovën, Rusia do të pranojë çdo zgjidhje që i përshtatet Serbisë. “Moska këmbëngul në zbatimin e Rezolutës 1244 të Këshillit të Sigurimit të OKB-së, që përfshin edhe dialogun e drejtpërdrejtë ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit, si dhe respektimin e integritetin territorial serb”, ka qenë komenti i kryediplomatit rus.

“Në këtë kontekst – shtoi ai, – ne do të kontribuojmë në çdo mënyrë të mundshme në gjetjen e zgjidhjes”.

“Ne kemi theksuar vazhdimisht se do të pranojmë çdo zgjidhje që i përshtatet Serbisë dhe pikë”, ka qenë deklarata e Lavrovit, pas takimit të zhvilluar në Moskë me homologun serb, Ivica Daçiç.

Ky i fundit sqaroi se kishin diskutuar edhe mbi takimin mes presidentin rus, Vladimir Putin, dhe atij serb, Aleksandar Vuçiç, që do të zhvillohet në kuadër të forumit “Brezi dhe rruga”, në datat nga 25 deri më 27 prill në Kinë.

“Serbia nuk është në gjendje të mbrojë interesat e vendit pa ndihmën e Rusisë”, tha Daçiç, që nënvizoi se Beogradi nuk do të ndërmarrë asnjë veprim lidhur me Kosovën, pa u konsultuar më parë me rusët.

Takimi Vuçic-Putin mbahet dy ditë para se në Berlin të mblidhen udhëheqësit e Kosovës dhe Serbisë, në kuadër të një nisme të dy vendeve europiane, Gjermanisë dhe Francës, për të gjetur një zgjidhje që do të zhbllokonte procesin e dialogut mes dy vendeve, si dhe përafrimin e qëndrimeve për një marrëveshje gjithëpërfshirëse ligjërisht detyruese.