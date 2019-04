Hakmarrja e Merkel: Gjermania e lë jashtë Samitit Austrinë për shkak të korrigjimit të kufijve

Ajo çfarë kishte ndodhur në Forumin e Alpabch’ut vitin e kaluar kur Austria tentoi të imponohej si ndërmjetëse për të zgjidhur konfliktin Kosovë –Serbi nëpërmjet korrigjimit të kufijve duke e anashkaluar komplet Gjermaninë, i ka lënë shije të hidhur Angela Merkelit. Në samitin që pritet të mbahet më 29 prill në kryeqytetin gjerman BE (Gjermania e Franca) – Ballkani Perëndimor, i cili pritet t’ia japë një “boost” dialogut, austriakët janë injoruar fare.

Ajo që mendohet se do të jetë finale e procesit të bisedimeve Kosovë- Serbi, po shkakton nervozizëm gjithandej. Jo vetëm në Kosovë tek liderët vendës, por edhe ndërmjet shteteve të mëdha europiane.

Në shtator të vitit të kaluar, kur austriakët ishin bërë nikoqir të takimit Thaci –Vuçiq, në Forumin e Alpabach’ut, ishte promovuar ideja e një marrëveshjeje Kosovë –Serbi, nëpërmjet ndryshimit të kufijve. Presidenti austriak Alexander Van Der Bellen ishte shprehur optimist me atë që kishte parë tek dy kolegët ballkanas duke thënë se marrëveshja është e mundshme. Në sfond të gjithë kësaj kishte punuar një austriak tjetër, ish emisari i BE’së për Kosovën Wolfgan Petrich i cili duket se kishte bindur me lehtësi qeverinë e tij ta përqafojë ndryshimin e kufijve në Ballkan.

Shfaqja e Alpabchut ka lënë shije të hidhur në shtetin fqinj të Austrisë, Gjermaninë, vendi më i fuqishëm europian, që e ka në dorë perspektivën europiane të Ballkanit Perëndimor, pasi bashkë me Francën më së shumti pyetet për këtë.

Për ta shtuar edhe më tej nervozën në Berlin, austriakët kishin bërë edhe diçka tjetër. Kancelari austriak Sebastian Kurz publikisht ka mbështet idenë e shkëmbimit të territoreve si një mënyrë për ta zgjidhur konfliktin Kosovë –Serbi.

Ai madje këtë e ka bërë edhe në Washington, kur gjatë muajit shkurt ka takuar Presidentin Trump para të cilit kishte kërkuar më shumë angazhim në këtë proces, edhe pse Trump palëve u kishte kërkuar që të arrijnë marrëveshje, nëpërmjet letrave dërguar Thacit dhe Vuçiqit e duke i ftuar ata që të arrijnë marrëveshje dhe ta festojnë atë në Shtëpinë e Bardhë.

Kjo kishte shkaktuar iritim në Gjermani. Reagim megjithatë kishtë bërë vetëm një diplomat veteran i Gjermanisë, ish- emisari i BE’së Wolgang Ischinger.

“Trumpi të zgjidhë një konflikt evropian dhe të festojë në Shtëpinë e Bardhë? Kam frikë se ende nuk kemi arritur aty. Por, përderisa të vijë deri te zgjidhja, a mundemi ju lutem të festojmë në Evropë, dhe jo sërish, sikurse në vitet ‘90 në Uashington”, kishte shkruar Ishinger.

Për t’i komplikuar edhe më shumë gjërat, Kurz si mysafir i Trump, e kishte adresuar refuzimin gjerman për ndryshimin e kufijve gati në mënyrë të drejtëpërdrejtë.

Ai kishte thënë se e sheh me pozitivitet angazhimin e Presidentëve Vucic e Thaci për cështjen e ndryshimit të kufijve, duke ia dhënë një shuplakë fqinjëve me ekonominë më të madhë në Europë.

“Nëse dy palët arrijnë një marrëveshje rreth cështjet, europianët nuk duhet të jenë pengesë, e as Amerikanët” kishte thënë Kurz në Ëashington.

Pas takimit, mediat kishin shkruar se edhe kancelari austriak i ri në moshë ishte vënë në lojë nga Trump, në agjendën e tij të qërimit të hesapeve me Gjermaninë.

Tensionet ndërmjet këtyre protagonistëve nuk kanë përfunduar këtu.

Ministri i Jashtëm i Serbisë Ivica Dacic duke e komentuar agjendën e Samitit të Berlinit ka thënë se Austria është lënë jashtë saj edhe pse është pjesë e Procesit të Berlinit duke thënë se po “luhen lojëra gjeopolitike” mes palëve. Ai ka thënë se as SHBA nuk do të jetë pjesë e samitit. Express merr vesh se agjenda përfundimtare do të dorëzohet të martën që vjen.

Për të kundërshtuar “linjën austriake” gjermanët duke se tani po promovojnë idenë e sovranitetit të dyfishtë në Veri që është hedhur poshtë menjëheë nga Serbia pasi sipas tyre kjo nënkupton njohjen e Kosovës.

Takimi i Berlinit nuk po kalon pa vërejtje as në Kosovë. Presidenti Hashim Thaci mbrëmë ka komentuar i tensionuar rreth samitit duke thënë praktikisht se nuk do të prodhojë asgjë dhe se aty nuk do të varroset asgjë – një referencë ndaj idesë së korrigjimit të kufijve, për të cilën mediat austriake kishin shkruar se do kjo ide do të varroset pikërisht në Berlin më 29 prill.

Madje Thaçi haptazi ka thënë se adresa krysore për marrëveshjen Kosovë – Serbi janë SHBA’të dhe letra e Presidentit Trump.

Gazeta Express ditë më parë ka pyetur në Berlin nëse Gjermania dhe Franca kanë qëndrim të përbashkët sa i përket marrëveshjes Kosovë –Serbi dhe nëse të dyjat kundërshtojnë prekjen e kufijve, megjithatë nga qeveria gjermane ishin të sigurt se dy vendet pajtohen sa i përket stabilitetit pa u përgjigjur në pyetjen për kufijtë.

E pikërisht me këtë cështje është marrë edhe Gazeta “The Ecenomist” e cila ka shkruar se takimi në Berlin mund të rezultojë me një qëndrim të përbashkët frank-gjerman për Kosovën.