Ambasadorja e Kosovës në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Vlora Çitaku do të udhëtojë për në Izrael në një vizitë zyrtare. Ajo shkruan në “Facebook” se do të qëndrojë në Izrael me ftesë të Komuniteti Hebraik Amerikan. Kjo është vizita e para e një diplomateje kosovare në Izrael.