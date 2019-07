Basha ndryshon koordinatorët e PD-së në qytetet kryesore

Kreu i Partisë Demokratike, Lulzim Basha ka bërë një lëvizje të fundit brenda partisë, që vjen në kuadër të aksionit opozitar. Mësohet se me anë të një shkrese zyrtare, Basha ka emëruar Gazment Bardhin si koordinator në Shkodër, e ndërsa Flamur Nokën e ka deleguar në qytetin e Elbasanit.

Kjo lëvizje vjen si vendim i Kryesisë, ku degët gjatë sezonit të verës do të kryejnë disa detyra organizative dhe për këtë është ngritur një grup pune.

Dokumenti i plotë që mban datën 12.07.2019 me firmën e kryedemokratit Lulzim Basha, ku përcaktohen detyrat e degëve në rrethe përgjatë verës për periudhën 15 korrik- 31 gusht.

Një urdhër i tillë vjen në një kohë, kur opozita ka realizuar 10 protesta kombëtare me synimin për të rrëzuar qeverinë Rama dhe krijimin e një qeverie tranzitore, e ndërsa nuk ka një datë të re për protestën e radhës. Ndërkohë, më herët, Basha paralajmëroi se do të vijojë aksionin opozitar ‘Rama ik”, jo më me fjalë, por me vepra. Ndërkohë edhe degët e tjera në rrethe të PD-së kanë pësuar ndryshime.

Ishte Luçiano Boçi-emërohet Flamur Noka në Elbasan

Edmond Spaho ishte në Elbasan- emërohet në Tiranë

Enkelejd Alibeaj ishte në Fier- emërohet në Dibër

Ervin Saliajni ishte në Korçë- emërohet në Gjirokastër

Endri Hasa ishte në Elbasan- emërohet në Korçë

Sahit Dollapi ishte në Lushnje- emërohet në Korçë

Oerd Bylykbashi ishte në Durrës- emërohet në Tiranë