Koment: Kriza e Brexit po e bren nga brenda politikën britanike

Me thirrjet “Orderrrr”- John Bercow, kreu i parlamentit britanik u bë shumë i njohur. Tani ai largohet, parlamenti britanik ndodhet në pushim të detyruar, Britania e Madhe – nëna e demokracisë si kurrë më parë në krizë.

John Bercow është njeri me humor të hollë. Herë pas here kreu i parlamentit britanik joshej nga një retorikë pa kufi, e megjithatë gjithmonë ishte më shumë se një kryetar, që thjesht ndjek planin e ditës dhe kujdeset që të mos ketë shumë fyerje. Në fjalën e lamtumirës, John Bercow tha, se e shihte veten si zëdhënës për ata të rreshtit të fundit, pra si dikush që kujdesej që të drejtat e deputetëve të mos shkeleshin me këmbë nga luanët e radhës së parë. Dhoma e Ulët duhet të jetë mirënjohëse. Por edhe në vlerësimin për “speaker”-in dhe rolin e tij drejtues u duk qartë, se sa të ndara janë frontet në politikën britanike.