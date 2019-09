Vendimi u mor sot në mbledhjen që Partia Demokratike zhvilloi me aleatët në selinë blu.

OSBE do të mbajë nesër konferencën për reformën zgjedhore me temë “Të mohuar nga sistemi: ngritja e një sistemi gjithëpërfshirës për mbrojtjen e demokracisë”.

Në draft axhendën e saj, takimi do të nisë me një fjalë të kryetarit të Prezencës së OSBE-së në Shqipëri, Bernd Borchardt, për t’u pasuar më tej me fjalimet e dy bashkëkryetarëve e Komisionit të Posaçëm Parlamentar për Reformën Zgjedhore, Rudina Hajdari e Damian Gjiknuri.

Mësohet se ata që do të përfaqësojnë opozitën në nivel teknik, në konferencën për Reformën Zgjedhore janë Ivi Kaso i PD-së, Muharrem Çakaj i LSI-së dhe Arjan Madhi i PR-së.