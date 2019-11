Von der Leyen: Në fjalimin programatik për Europën zë vend edhe Ballkani

Von der Leyen mori si shembull politikën tregtare. Së bashku shtetet e BE janë „fuqia më e madhe tregtare e botës”, dhe mundet që „me efekt” të negociojnë si për dogana dhe marrëveshje tregtare”. Sipas von der Leyen shokimi që shkaktoi Brexit në BE e ka „bërë më të bashkuar Europën”. „Nuk ka asnjë sfidë për Europën që nuk mund të mposhtet me fuqinë që ka Europa”, theksoi von der Leyen.

Presidentja e ardhshme e KE foli edhe për klimën. Deri në vitin 2050 Europa duhet të jetë neutrale në drejtim të klimës, tha von der Leyen e bëri të ditur, se do të paraqesë një ligj europian për klimën, që „këtë qëllim politik ta përkthejë në të drejtë ligjore”.

Ballkani zë vend në fjalimin e von der Leyen

Von der Leyen bëri po ashtu fjalë për një „politikë strategjike të zgjerimit”. Që para fjalimit të saj, presidentja e ardhshme e Komisionit Europian, Ursula von der Leyen, në një takim me kancelaren Merkel theksoi, se perspektiva e anëtarësimit të Ballkanit Perëndimor është në interesin europian, si nga ana strategjike ashtu edhe për shkak të arsyeve të migrimit.

Shqipëria dhe Maqedonia e Veriut kanë ndërmarrë përpjekje të jashtëzakonshme për të plotësuar kushtet e BE, nëse nuk ka bisedime anëtarësimi, me të dyja këto vende do të ndërmerren projekte të përbashkëta, bëri të ditur, von der Leyen. „Nëse ne europianët nuk i afrojmë ata me ne, atëherë këtë boshllëk do ta mbushin të tjerët, qoftë Kina apo Rusia, Turqia apo Arabia Saudite”, paralajmëroi von der Leyen. Presidenti francez, Macron së fundmi u shpreh kundër bisedimeve të anëtarësimit me të dyja vendet, pasi ai kërkon të reformojë fillimisht procesin e negociatave. Von der Leyen pritet të marrë postin e presidentes së Komisionit Europian më 1 dhjetor.