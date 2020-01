WASHINGTON, DC DECEMBER 19: U.S. President Donald Trump looks on in the Oval Office of the White House as he meets with U.S. Representative Jeff Van Drew of New Jersey, who has announced he is switching from the Democratic to Republican Party, on December 19, 2019 in Washington, DC. Van Drew voted against the two articles of impeachment yesterday in the House of Representatives. (Photo by Drew Angerer/Getty Images)

Të gjithë bëjnë një hap prapa Presidenti Trump u tërhoq nga aksioni i mëtejshëm ushtarak kundër Iranit sot, si dhe bëri thirrje për një përpjekje të re diplomatike pasi konfrontimi i gjashtë ditëve të fundit u duk se u lehtësua disi, pas sulmeve iraniane me raketa, të cilët rezultuan më shumë simbolike sesa vdekjeprurëse. “Irani duket se ulet, që është një gjë e mirë për të gjitha palët e interesuara dhe një gjë shumë e mirë për botën,” tha Trump në një deklaratë televizive nga Shtëpia e Bardhë, i shoqëruar nga zëvendëspresidenti, sekretarët e kabinetit dhe oficerët e lartë ushtarakë me uniformë. Presidenti u zotua përsëri që të mos e lejojë Iranin të sigurojë armë bërthamore dhe e paralajmëroi atë kundër akteve të ardhshme të terrorizmit, ose veprimeve destabilizuese në rajon, por shmangu kërcënimet bombastike që kishin karakterizuar deklaratat e tij publike ditët e fundit. Në vend të kësaj, ai tha se do të vendosë më shumë sanksione ekonomike ndaj Iranit dhe u bëri thirrje aleatëve të NATO-s që të përfshihen më shumë në Lindjen e Mesme. “Fakti që ne kemi këtë ushtri dhe pajisje të shkëlqyera, megjithatë, nuk do të thotë që ne duhet t’i përdorim ato,” tha Trump pasi përshkroi potencialin luftarak amerikan. “Ne nuk duam ta përdorim arsenalin tonë”. Ai shprehu gatishmërinë për të negociuar me Iranin. “Shtetet e Bashkuara janë të gatshme të përqafojnë paqen me të gjithë ata që e kërkojnë atë,” tha ai. Ai shtoi se Britania, Franca, Gjermania, Rusia dhe Kina duhet të pranojnë se marrëveshja bërthamore që ata firmosën së bashku me Presidentin Barack Obama në vitin 2015 është në të vërtetë e vdekur, dhe u bëri thirrje atyre të bashkohen me të në negociatat për një zëvendësim që do të shkonte më tej në kufizimin e ambicieve bërthamore të Iranit. “Ata tani duhet të shkëputen nga mbetjet e marrëveshjes së Iranit, ose J.C.P.O.A., dhe ne të gjithë duhet të punojmë së bashku për të bërë një marrëveshje me Iranin, që e bën botën një vend më të sigurt dhe më të qetë”, tha Trump. Shperndaje: Print

