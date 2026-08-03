155 vite burg në total, GJKKO dënon 28 anëtarë të grupit të trafikut të emigrantëve
Janë zyrtarizuar kandidaturat për postin e Prokurorit të Përgjithshëm, pas hapjes së garës nga Këshilli i Lartë i Prokurorisë (KLP). Procesi vjen në prag të përfundimit të mandatit të Prokurorit të Përgjithshëm, Olsian Çela, i cili mbyllet në muajin dhjetor.
Sipas burimeve, në garë janë pesë kandidatë: Fatjona Memçaj, prokurore në Eurojust, aktualisht në mandatin e saj të dytë; Arta Marku, ish-Prokurore e Përgjithshme e përkohshme; Ylli Pjetërnika; Rovena Bozo, prokurore pranë Prokurorisë së Tiranës; si dhe Adnan Xholi, prokuror në Prokurorinë e Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar (SPAK).
Ndërkohë, kreu i Prokurorisë së Elbasanit, Kreshnik Ajazi, kishte depozituar më herët kandidaturën e tij, por më pas vendosi të tërhiqej nga gara.
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