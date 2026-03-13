🌤️
13 Mar 2026
Ekonomia

40 milionë euro hua për rehabilitimin e HEC-it të Fierzës, miratohet marrëveshja

· 1 min lexim

Kuvendi miratoi sot vetëm me votat e mazhorancës projektligjin për ratifikimin e marrëveshjes së huas mes Republikës së Shqipërisë dhe bankës gjermane për zhvillim KfW, për rehabilitimin e hidrocentralit të Fierzës.

Marrëveshja parashikon një hua prej 40 milionë eurosh, që do të përdoret për rehabilitimin elektromekanik të hidrocentralit të Fierzës, me synim rritjen e sigurisë dhe eficiencës së prodhimit të energjisë nga burimet e rinovueshme.

Ndërhyrjet do të përmirësojnë teknologjinë e pajisjeve, do të rrisin besueshmërinë e funksionimit të hidrocentralit dhe do të zgjasin jetën e tij të shfrytëzimit me të paktën 30 vjet.

Financimi i ri i shtohet mbështetjes së mëparshme për këtë projekt dhe synon realizimin e ndërhyrjeve shtesë rehabilituese të identifikuara gjatë vlerësimeve teknike të kryera nga ekspertë ndërkombëtarë.

Projekti për rehabilitimin e hidrocentralit të Fierzës parashikohet të zbatohet nga Korporata Elektroenergjetike Shqiptare (KESH) dhe punimet pritet të përfundojnë në korrik të vitit 2030.

