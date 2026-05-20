7 kandidatë në garë për postin e trajnerit të Napoli, presidenti De Laurentiis nis kontaktet
Tani e vetmja gjë që mungon është zyrtarizmi: Antonio Conte do të largohet nga Napoli në fund të sezonit. Presidenti Aurelio De Laurentiis ka qenë në dijeni të vendimit të trajnerit prej disa muajsh, ndaj ka pasur kohë të fillojë të eksplorojë kandidatë të ndryshëm.
Sipas mediave italiane, janë shtatë kandidatë për postin e trajnerit. Ajo që është e sigurt është se trajneri i ardhshëm i Napoli do të jetë italian me një identitet të qartë loje. Pyetja kryesore ka të bëjë me moshën e trajnerit të ardhshëm të Napolit: De Laurentiis po vlerëson si trajnerë të rinj ashtu edhe më me përvojë.
Midis atyre që janë në proces, Raffaele Palladino, duke u larguar nga Atalanta, dhe Fabio Grosso, duke ardhur pas një viti të shkëlqyer me Sassuolo, janë veçanërisht të popullarizuar. Më pas janë Vincenzo Italiano dhe Francesco Farioli, të vlerësuar nga presidenti i Napoli.
Viti i ardhshëm do të jetë 100-vjetori i Napoli dhe debutimi i një trajneri në një klub të madh pas Antonio Contes mund të jetë një burim pakënaqësie. Prandaj, rikthimi i Maurizio Sarri është aktualisht më i mundshmi, pasi ka mbajtur marrëdhënie të shkëlqyera me De Laurentiis.
Edhe emri i Roberto Mancini është përmendur, por nuk ka pasur kontakte me ish-trajnerin e kombëtares. Max Allegri gjithashtu mbetet në plan të dytë. Ai mund t’i thotë lamtumirë Milan dhe është kontaktuar tashmë nga De Laurentiis sezonin e kaluar në rast të largimit të Conte.
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.