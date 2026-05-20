S&P 500 7,354 ▼0.67%
DOW 49,364 ▼0.65%
NASDAQ 25,871 ▼0.84%
NAFTA 102.11 ▼1.96%
ARI 4,492 ▼0.42%
EUR/USD 1.1612 EUR/GBP 0.8666 EUR/CHF 0.9157 EUR/ALL 95.4726 EUR/MKD 61.6948 EUR/RSD 117.4090 EUR/TRY 52.9302 EUR/JPY 184.70 EUR/CAD 1.5963 EUR/USD 1.1612 EUR/GBP 0.8666 EUR/CHF 0.9157 EUR/ALL 95.4726 EUR/MKD 61.6948 EUR/RSD 117.4090 EUR/TRY 52.9302 EUR/JPY 184.70 EUR/CAD 1.5963
BTC $77,559 ▲ +0.86% ETH $2,134 ▲ +0.87% XRP $1.3728 ▼ -0.07% SOL $85.0800 ▲ +0.46%
Seria A

“Puna e Spalletti u zerua ndaj Fiorentinës. Conte si trajner? Nuk jam për ‘supën e ngrohur dy herë’

· 1 min lexim

Giovanni Cobolli Gigli, ish-president i Juventusit, i ftuar në “Radio Anch’io Sport”, foli për krizën te Juventusi pas humbjes me Fiorentinën, që rrezikon Champions League: “Tifozët po provojnë zhgënjim të madh. Spalletti kishte bërë punë dinjitoze, që u hodh ne erë në një ndeshje ku Juventusit i mungoi grinta dhe vendosmëria. Ka probleme në klub, shoh një klasë drejtuese që nuk është siç duhet. Për mua, Comolli nuk ekziston. Nuk është parë kurrë, nuk ka thënë asgjë”.

Për Elkann: “Ka shumë gjëra për të bërë dhe nuk mund të merret vazhdimisht me Juventusin; duhet të vendosë drejtues që marrin përgjegjësi”. Për Spalletti: “Nuk besoj se ka prishje me lojtarët; nëse ndërrojmë trajner çdo 6 muaj, nuk ndërtojmë asgjë”.

Vlerësimi për Spalletti: “Nuk do t’i jepja mjaftueshëm; Champions-i thuajse është humbur”. Si duhet vazhduar: “Conte nuk diskutohet si trajner, por do të kërkoja zgjidhje të reja për stolin e Juventusit. Nuk jam për supën e ngrohur dy herë…”

