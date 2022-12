Meta: 8 Dhjetori e futi Shqipërinë në rrugën e lirisë dhe të demokracisë

Kryetari i Partisë së Lirisë, Ilir Metë përkujtoi sot 32-vjetorin e 8 dhjetorit 1990. “Gëzuar 8 Dhjetorin, Ditën e Rinisë! 32 vite më parë Lëvizja Studentore me në krye Azem Hajdarin vrau frikën dhe përmbysi mitin e diktaturës më brutale në kontinent”, u shpreh Meta në një mesazh në rrjetet sociale.

“8 Dhjetori e futi Shqipërinë në rrugën e Lirisë dhe të Demokracisë! Sot kur pluralizmi politik, liria dhe demokracia janë nën agresionin e një regjimi të dhunshëm kleptokratik është koha për një angazhim historik të të rinjve dhe të rejave në mbrojtjen e Lirisë dhe Demokracisë”, theksoi Meta.

“Kjo është rruga për të ndaluar shpopullimin dhe garantuar një Shqipëri që u përket të rinjve. Gëzuar 8 Dhjetorin!”, përfundoi Meta. ⠀

Xhixho: Fenomeni i emigracionit ka marrë përmasa alarmante

Nënkryetarja e Partisë së Lirisë, Erisa Xhixho deklaroi sot se Dita e Rinisë i gjen të rinjtë shqiptarë pa përkrahje dhe pa shpresë.

Në një deklaratë për mediet, Xhixho tha se fenomeni i emigracionit ka marrë përmasa alarmante, të rinjtë janë të parët që ikin.

Ajo tha se referuar shifrave të Eurostatit, pjesa dërrmuese e aplikimeve për azil në vendet e BE janë të rinj ku 78% e azilkërkuesve i përkasin moshës nën 34 vjeç.

“79% e studentëve shqiptarë dhe 59% e maturantëve dëshirojnë të largohen nga vendi. Nga ana tjetër, 95% e atyre që studiojnë jashtë nuk dëshirojnë të kthehen. Rritja e dëshirës për emigrim zbulon dobësitë strukturore të ekonomisë dhe politikave, në veçanti atyre që lidhen direkt me të rinjtë”, deklaron Xhixho.

Deputetja e PL-së shprehet se ndërsa Shqipëria zbrazet nga grupmosha më vitale, kryeministri Rama mjaftohet duke thënë se nuk i ndalon dot.

“Partia e Lirisë e ka parë arsimin dhe mbështetjen e të rinjve si mjetin më efektiv për të luftuar shpopullimin. Katër amendamente për projekt-buxhetin e vitit 2023, përmes të cilave kërkuam mbështetje për nxënësit, pedagogët, mësuesit dhe studentët u hodhën poshtë nga mazhoranca me forcën e kartonit. I kërkuam kësaj qeverie të rrisë pagat e pedagogëve në nivele të krahasueshme me Kosovën, të mbështesë studentët me 100 euro në muaj, të rrisë pagat e mësuesve dhe të garantojë realisht tekste te rinj falas për nxënësit. Asnjë prej këtyre propozimeve nuk u mbështet, sepse mazhoranca qeverisëse ka halle të tjera”, deklaroi ajo.