ATSH/Rama: Zero akuzë dhe zero lidhje mes hetimit të ish-zyrtarit të FBI-së dhe meje

TIRANË, 25 janar/ATSH/ Kryeministri Edi Rama deklaroi sot se ai personalisht dhe qeveria shqiptare nuk kanë asnjë lidhje me përfundimin e hetimit për një çështje dytësore të dalë rrugës, ndërkohë që çështja kryesore është një çështje krejt tjetër lidhur me akuzën që i është ngritur ish-zyrtarit të FBI-së.

Në një prononcim për mediet nga selia e Partisë Socialiste, Kryeministri deklaroi se ka “zero akuzë dhe zero lidhje mes çështjes që diskutohet dhe meje apo qeverisë së Republikës së Shqipërisë”.

“Njerëzit normalisht duhet të jenë mësuar se këtu opinioni ndahet në një pjesë që besojnë medoemos atë që do të besojnë dhe një pjesë tjetër që dëgjon dhe reflekton mbi faktet. Kjo është një çështje e hetuar nga drejtësia amerikane e cila nuk nxjerr vendime për vrasje pa autor apo për vrasje nga pakujdesia kur vrasjet bëhen nga dritaret e institucioneve shtetërore dhe nuk ia përton askujt. Në rastin konkret ka zero akuzë dhe zero lidhje mes çështjes që diskutohet dhe meje apo qeverisë së Republikës së Shqipërisë. Zero”, tha Rama.

Kryeministri theksoi se akuzat e opozitës janë derivate të keqleximit të këtushëm.

“Përmendja e emrit si pjesë në një takim apo një tjetër nuk ka asnjë lidhje me përfundimet që ka nxjerrë hetimi në SHBA. Pra në SHBA është bërë një hetim dhe janë nxjerrë përfundime dhe të gjitha përfundimet nuk kanë asnjë lidhje me të gjitha këto që thoni ju. ‘Takove një zyrtar të lartë të FBI-së?- Po e takova’. Kjo nuk përbën asnjë arsye për të nxjerrë konkluzione të reja duke parë nga Tirana me dylbitë e politikës së së qorollepsjes së njerëzve dhe të zhurmës, aq më tepër kur jemi para një fakti të ri dhe tronditës për 21 janarin dhe kërkesës së Ministrit të Drejtësisë dhe PS-së për të hapur hetimin në Prokurorinë e Posaçme. Kush do të kuptojë e kupton”, vijoi Rama.

Kryeministri theksoi se nuk mund të komentojë asnjë gjë pasi nuk mund të komentojë mbi komente.

“Përfundimet e hetimit dhe fillimi i fazës tjetër të procesit ku hetuesit amerikanë kanë dorëzuar dosjen e hetimit nuk kanë absolutisht asnjë konkluzion. Aty thuhet se çfarë thotë njeri dhe çfarë thotë tjetri. Vetë hetuesit thonë një gjë tjetër, që hetimet kanë përfunduar. Ka një të akuzuar për mosdeklarim dhe konflikt interesi në raport me shokun e tij shqiptaro-amerikan nga Tropoja, të cilin unë e kam njohur në takimin me të dhe me të cilin nuk kam pasur asnjë lloj lidhje tjetër përveç këtij raporti miqësor dhe këtyre shkëmbimeve, krejtësisht pa asnjë interes tjetër”, vijoi Rama.

“Flas për Agron Nezon i cili vjen nga Lëvizja Demokratike, shumë i afërt i Azem Hajdarit, fis me Besnik Mustafajn, njerëz të nderuar, të cilin nuk e kam njohur më parë asnjëherë dhe me të cilin nuk shkëmbyer as letra, as interesa dhe asnjë gjë tjetër, por e kam takuar vetëm në praninë e zyrtarit të lartë të FBI-së. Për sa i takon personit tjetër ka qenë zv.ministër i Energjetikës në koalicionin e vitit 2013 dhe pastaj për një farë kohe ka punuar pranë meje pa pagesë”, sqaroi Rama.

I pyetur se përse opozita po e përdor një hetim në SHBA kundër tij, Rama tha se :”Unë jam mësuar me këto. Realisht jam i ngopur dhe i mbingopur me të tilla histori që synojnë vetëm qorollepsjen e njerëzve dhe krijimin e një klime agresiviteti, dasie, dhe gjysmë të vërtetash që janë edhe gënjeshtrat më të mëdha. Më mirë të shpenzoj më shumë kohë nga koha që i kam dhënë nxjerrjes së përditshme të këtyre gurëve që hidhen në lumë dhe pastaj hajde t’i sqarojmë, për të bërë më shumë punë për njerëzit, për të zgjidhur me shumë halle, natyrisht pa shkëputur komunikimin. Jam shumë i fokusuar te punët e përditshme konkrete se sa te komunikimet, se është një klimë ‘Big brother’ politik dhe mediatik ku askush nuk pyet për asnjë gjë. Të gjithë i gjëmojnë lajmeve sensacionale pa marrë parasysh në janë të vërteta apo të pavërteta”.

Ndërkohë kryeministri sqaroi edhe marrëdhënien e ish-zyrtarin e FBI-së.

“Fjala mik është një fjalë shumë e madhe. Unë kam folur në gjuhën angleze për natyrën e marrëdhënies dhe kam thënë një raport miqësor. Në këtë sens kam thënë, po, ka qenë një mikm por jo mik që kam ndarë me të jetën për shumë vite. E kam takuar disa herë, e kam takuar në zyrën më të rëndësishme të FBI-së në SHBA, në zyrën e Nju Jork-ut ku më ka prezantuar edhe kolegë të tjerë dhe më ka dhënë edhe nga ato dhuratat, kapele e medalje, që në big brother-in politik u shfaqën si aparatura përgjimi. Ka ardhur në Shqipëri, jemi takuar. Interesi im ka qenë të shkëmbej biseda, opinione lidhur me ato fusha ku ai ishte ekspert i nivelit të lartë: krimi, korrupsioni, Amerika, Ballkani Shqipëria. Krejtësisht pa asnjë marrëdhënie tjetër”, tha Rama.

I pyetur nëse ka lajmëruar ambasadën amerikane për këto takime, Rama tha se: “Unë nuk lajmëroj ambasadën amerikane kur takoj amerikanë. Janë amerikanët që lajmërojnë apo nuk lajmërojnë ambasadën”.

“Kam takuar një nga zyrtarët më të lartë të FBI-së dhe çdo zyrtar të lartë të FBI-së do ta takoja përsëri sa herë më jepej mundësia. Unë kam takuar edhe presidentin e SHBA-së dhe fakti që ishte nën hetim, kjo nuk ka lidhje me mua apo me këdo qoftë që ne takojmë. Por ne jetojmë në një zonë të botës ku njerëzit merren me kë takove, kujt i fole, kujt s’i fole dhe jo çfarë fole. E kam takuar, kam bërë shumë mirë që e kam takuar dhe nuk kam asnjë problem me këtë. Ndërkohë që e gjithë kjo është një absurd”, vijoi Rama.

Kryeministri theksoi se “në aktpadinë konkluzive të drejtësisë amerikane nuk ka absolutisht asnjë gjë që lidhet me mua dhe apo qeverinë përveç fakteve ‘u takuan këtu e atje’”.

“Drejtësia amerikane, e cila e ka hetuar tërësisht dhe që ka dalë në konkluzione dhe ka ngritur akuzë për personin në rastin konkret ai ka akuzë për konflikt interesi në marrjen e një borxhi nga shoku i tij shqiptaro-amerikan nga Tropoja që jetojnë bashkë në Nju Jork”, tha ai.

I pyetur mbi kërkesën e opozitës për ngritjen e një komisioni hetimor parlamentar, Rama tha se “kjo çështje është hetuar nga drejtësia amerikane dhe kanë dalë në konkluzione”.

“Çfarë do të hetohet këtu? Do të hetohen fantazitë e shfrenuara të një lidershipi që ka bastarduar çdo lloj raporti me të vërtetën dhe çdo lloj raporti me publikun? Jo, kjo nuk është një çështje e parlamentit të Shqipërisë. Ka një drejtësi në Amerikë dhe ka gjykata në Amerikë. Nëse ju thoni se drejtësia amerikane, gjykatat në Amerikë mund të kontestohen nga vetëgjyqësia e foltores apo e vulës bashkë me foltoren, kjo është zgjedhja juaj, nuk është zgjedhja ime. Unë nuk kam asnjë replikë, asnjë polemikë për të bërë. Unë ju them njerëzve: ‘ja ku është pasqyra e të vërtetës sipas drejtësisë amerikane’. Pastaj ata zgjedhin cilën nga pasqyrat tuaja duan të dëgjojnë e të besojnë. Madje njerëzit mund të besojnë se një oligark i madh rus ka ardhur në Karavasta për të bërë fitime me shegë e luleshtrydhe”, tha Rama.