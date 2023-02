Kurti: E pranojmë propozimin e BE-së për normalizimin e marrëdhënieve me Serbinë

Ai deklaroi kështu pas takimit me të dërguarin e posaçëm të Bashkimit Evropian për dialogun Kosovë-Serbi, Mirosllav Lajçak, në Prishtinë. Lajçak tha pas takimit me Kurtin se kanë diskutuar “gjithçka” që lidhet me dialogun, por se diskutimi ka qenë i përqendruar te propozimi evropian. Ai përsëriti qëndrimin se të gjitha marrëveshjet e nënshkruara mes Kosovës dhe Serbisë duhet të zbatohen.

Në takimin me emisarin evropian Kurti ishte i shoqëruar nga zëvendëskryeministri Besnik Bislimi.

Takimi, i cilësuar drekë pune, u mbajt në një restorant në kryeqytetin e Kosovës.

Pas qëndrimit në Prishtinë, Lajçak ka udhëtuar për në Beograd.

Pas takimeve në Prishtinë dhe Beograd, Lajçak tha se është i lumtur që Kosova tani po ashtu ka pranuar në parim propozimin e BE-së.

“Ne do të vazhdojmë diskutimet tona në takimet e nivelit të lartë”, shkroi ai në Twitter.

Propozimi i BE-së për normalizimin e marrëdhënieve Kosovë-Serbi u është dorëzuar dy vendeve në fund të verës së vitit të kaluar, por përmbajtja e tij nuk është bërë publike.

Ky propozim, në të cilin ka pasur qasje REL-i, parasheh të drejta të barabarta për Kosovën dhe Serbinë, respektim të integritetit territorial, paprekshmëri të kufijve, njohje të simboleve shtetërore dhe një aranzhim të veçantë për komunitetin serb në Kosovë.

Në dokument nuk përmendet njohja e ndërsjellë ndërmjet Kosovës dhe Serbisë apo anëtarësimi i Kosovës në Organizatën e Kombeve të Bashkuara – për të cilat gjëra insistojnë publikisht zyrtarët kosovarë – por theksohet mbështetja që palët duhet t’i japin njëra-tjetrës në procesin e integrimeve evropiane.

plani franko-gjerman, ka marrë mbështetjen edhe të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Propozimi i Bashkimit Evropian, që më herët njihej sifranko-gjerman, ka marrë mbështetjen edhe të Shteteve të Bashkuara të Amerikës.

Ndërkaq, më herët, gjatë së hënës, Kurti u takua me ambasadorët dhe diplomatët e akredituar të misioneve diplomatike në Kosovë.

Sipas njoftimit për media të Zyrës së Kryeministrit, temë qendrore e diskutimit ishte procesi i dialogut, propozimi evropian dhe rruga përpara. Kosova dhe Serbia zhvillojnë dialog nën ndërmjetësimin e BE-së – që ka mbështetjen edhe të SHBA-së – që nga viti 2011. Procesi synon të normalizojë raportet mes shteteve. Por, Kosova dhe Serbia kanë pikëpamje të ndryshme sa i përket përfundimit të procesit.

Përderisa Prishtina kërkon që një marrëveshje finale të përfshijë njohjen e ndërsjellë, Beogradi insiston në një zgjidhje kompromisi, pa specifikuar se për çfarë kompromisi bëhet fjalë.