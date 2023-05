Procesi i zgjedhjeve, Glover: Shqetësimi ynë më i madh, presioni ndaj qytetarëve

Kryesuesja e vëzhguesve të OSBE ODIHR, Audrey Glover gjatë një konference për mediat pas procesit të zgjedhjeve të 14 majit bëri publike disa prej problematikave të konstatuara nga vëzhguesit.

Ajo tha se presionet ndaj qytetarëve dhe pretendimet për blerje votash janë një shqetësim për vendin.

Kryesuesja e vëzhguesve të OSBE ODIHR, Audrey Glover: Presionet dhe pretendimet për blerje votash, shqetësim. Fushata ka qenë relativisht e qetë, kandidatët kanë përdorur rrjetet sociale, nuk janë konfliktuar me njëri-tjetrin. Ka pasur sulme ndaj gazetarëve, shpifja mbetet ende një shqetësim. Në shkurt u ngrit një komitet i përkohshëm për të plotësuar rekomandimet, afati u shty por nuk pati asnjë rezultat nga ai komision, ne ishim të shqetësuar për aksesin në qendrat e votimit për personat me aftësi të kufizuara. Shqetësimi ynë më i madh ka të bëjë me numrin e madh të njerëzve në administrata civile të cilat i bënë presion qytetarëve. Duhet parë si ka qenë sjellja ndaj votuesve, dhe parë se cili është më i mirë për vendin e vet, duhet ta besojnë atë që është me e mirë për komunitetin, fushata u fokusua tek politika qendrore dhe jo çështje që kanë interes më të madh, kjo uli mundësinë e votuesve të bënin zgjedhjen e tyre. Do prodhojë një raport final muajt e ardhshëm, ne do të jemi të lutur nëse zyra e BE do ndihmojë në zbatimin e tyre.