Nga Di Caprio tek De Niro emrat e tjerë që do të jenë pjesë e festivalit të Kanës

Costa Azzurra është tanimë gati për të pritur profesionistë e dashamirës të kinemasë e artit. Nga 16 deri në 27 maj në qytetin bregdetar do të mbahet Festivali i Cannes 2023. Në prezantimin e këtij edicioni të 76-të, presidenti i Festivalit Iris Knobloch dhe drejtori Thierry Fremauz, premtuan se ngjarja do të përqendrohej në kinematografinë që shikon nga e ardhmja.

“Cannes është një vitrinë për kinemanë ndërkombëtare; shumë filma që prezantohen këtu janë vlerësuar me “Oscar” në “Caesar” dhe kanë marrë një sërë çmimesh”, tha Knobloch.

Knobloch theksoi më tej se ky Cannes do të dhurojë një fotografi të asaj që ndodh me kinemanë në botë, veçmas në një kohë që sapo kemi lënë pas një situatë të vështirë pandemike.

“Do të kemi një seksinonim më të gjerë fotografik, në krah të kinematografive të rëndësishme shtohet edhe Mongolia për herë të parë”, tha më tej ai.

Programi i Cannes 2023

Do të çel siparin e Festivalit, filmi Jeanne Du Barry, ku Johnyy Depp interpreton në rolin e Mbretit Luigj të XV-të. Ky shënon dhe rikthimin e tij zyrtar në skenë pas betejës së gjatë me ish partneren Amber Heard. Titujt më të shumëpritur të filmave, janë produksione si ai i Martin Scorsese, “Asteroid City” me regji të Wes Anderson dhe “May December” nga Todd Haynes.

“Me këtë film Scorsese riviziton historinë e vendit të tij. Do të na kishte pëlqyer të ishte në garë” theksoi Fremaux në konferencën për shtyp, duke konfirmuar më tej prezencën e emrave të njohur si Leonardo DiCaprio, Robert De Niro, Jesse Plemons dhe Lily Gladstone.

E bija e John, Lily Rose Depp, do të ndjek hapat e të atit në Cannes për serinë “The idol” të Sam Levinson, ku është protagoniste. Mes filmave jashtë gare do të shfaqen edhe “Indiana Jones”, ku Harrison Ford pritet të marrë edhe çmimin e karrierës për këtë rast. Në garë bien në sy edhe autorët e mëdhenj si Ken Loach dhe Wim Wenders me filmat e tyre të fundit, ndërsa produksioni i ri, me metrazh të shkurtër “Strange Way Of Life” i Pedro Almodovar me Pedro Pascal dhe Ethan Haëke do të shfaqet gjatë festivalit.