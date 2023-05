Pistorius: Të tregohemi të kujdesshëm për dërgimin e raketës Taurus në Ukrainë

Ministri gjerman i Mbrojtjes Boris Pistorius është shprehur i kujdesshëm për propozimin për furnizimin e Ukrainës me raketa gjermane Taurus.

“Unë mendoj se ka dëshmuar vlerën e saj për faktin që ne nuk shkojmë përgjithmonë kështu, ose nuk vizatojmë vija të kuqe ose të bardha,” tha Pistorius.

Ukraina duhet të ndihmohet me kuptim dhe me përgjegjësi. Ne duhet të mbështesim Ukrainën me të gjitha sistemet e lejuara sipas ligjit ndërkombëtar, të cilat janë të nevojshme për të fituar këtë luftë dhe që ne jemi në gjendje t’i ofrojmë”, shtoi ai.

I pyetur nëse ai sheh gjithashtu një rrezik në një dorëzim të mundshëm të avionëve luftarakë F-16, ai tha se nuk sheh “asnjë rrezik përshkallëzimi në atë pikë”.