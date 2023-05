Ja pse Tina Turner hoqi dorë nga shtetësia e saj amerikane dhe jetoi në Zvicër për 30 vitet e fundit

Tina Turner ishte një ikonë e dashur muzikore me njohje në çdo cep të globit. Por këngëtarja “Proud Mary” vuri në dukje vetë se ishte më e famshme në Evropë sesa në Amerikë. Në vitin 1995, ajo u shpërngul në Zvicër me bashkëshortin e saj, Erwin Bach, dhe nuk u kthye kurrë pas. Ajo madje hoqi dorë nga shtetësia e saj amerikane në vitin 2013 dhe u bë shtetase zvicerane.

Tina Turner ishte një yll edhe më i madh në Evropë sesa në Amerikë. “Askush në Amerikë nuk e di këtë. Dua të them, njerëzit gjithmonë tronditen kur shpjegoj,” i tha Tina Turner “Mike Wallace” në 1996.

“Në thelb, Evropa ka qenë shumë mbështetëse për muzikën time,” shtoi ajo.

“Unë jam larguar nga Amerika sepse suksesi im ishte në një vend tjetër, dhe i dashuri im ishte në një vend tjetër”, tha këngëtarja.

“Por ju jeni një yll i madh këtu, ju jeni një superstar në Amerikë,” tha Larry King. “Jo aq i madh sa Madona. Unë jam aq i madh sa Madona në Evropë. Në disa vende jam aq i madh sa Rolling Stones”, u përgjigj ajo.

Homazhet filluan të derdheshin pardje (24 maj) pasi lajmi për vdekjen e saj tronditi botën. Disa nga njerëzit më të prekur nga vdekja e saj ishin banorët e Küsnacht, qyteti buzë liqenit të Zyrihut ku Turner jetonte që nga viti 1998. New York Times foli me vendasit me 25 maj të cilët ishin në portat e shtëpis së saj duke lënë lule, qirinj, dhe shënime që përkujtojnë këngëtaren që ishte “thjesht më i miri”.

“Unë jam i shkatërruar,” tha një burrë i quajtur Kosta. “Ajo është pjesë e jetës sime për më shumë se 35 vjet. Ajo ishte një fqinje e mirë. Ajo u shfaq në qytet. Ajo ishte shumë e pëlqyer.”

“Unë jetoj afër, unë punoj në hotelin Dolder”, rrëfen një tjetër i quajtur Vincent. “Një herë, ajo vinte për vizitë. Pra, për mua, ajo ka një vend të veçantë në zemrën time. Ajo ishte thjesht një person e mrekullueshme dhe e bukur.”

“Pesë vjet më parë, isha me fëmijën tim të vogël dhe pashë Rolls-Royce dhe i thashë, “Hej, kjo duket se është makina e Tina Turner”. Dhe pastaj ajo hapi dritaren dhe tha: “Përshëndetje!’ dhe buzëqeshi,” u shpreh një grua e quajtur Evelyne. “Isha shumë e lumtur. Unë bërtisja për lumturi. Dhe tani ajo ndërroi jetë. Është vërtet e trishtueshme.”