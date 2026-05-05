☁️
Tiranë 19°C · Vranët 05 May 2026
S&P 500 7,257 ▲0.78%
DOW 49,209 ▲0.55%
NASDAQ 25,290 ▲0.89%
NAFTA 102.19 ▼3.97%
ARI 4,569 ▲0.79%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1697 EUR/GBP 0.8639 EUR/CHF 0.9168 EUR/ALL 95.7384 EUR/MKD 61.6946 EUR/RSD 117.3761 EUR/TRY 52.8808 EUR/JPY 183.85 EUR/CAD 1.5925 EUR/USD 1.1697 EUR/GBP 0.8639 EUR/CHF 0.9168 EUR/ALL 95.7384 EUR/MKD 61.6946 EUR/RSD 117.3761 EUR/TRY 52.8808 EUR/JPY 183.85 EUR/CAD 1.5925
₿ CRYPTO
BTC $81,084 ▲ +0.94% ETH $2,364 ▲ +0.22% XRP $1.4060 ▲ +0.18% SOL $85.1500 ▲ +0.65%
S&P 500 7,257 ▲0.78 % DOW 49,209 ▲0.55 % NASDAQ 25,290 ▲0.89 % NAFTA 102.19 ▼3.97 % ARI 4,569 ▲0.79 % S&P 500 7,257 ▲0.78 % DOW 49,209 ▲0.55 % NASDAQ 25,290 ▲0.89 % NAFTA 102.19 ▼3.97 % ARI 4,569 ▲0.79 %
EUR/USD 1.1697 EUR/GBP 0.8639 EUR/CHF 0.9168 EUR/ALL 95.7384 EUR/MKD 61.6946 EUR/RSD 117.3761 EUR/TRY 52.8808 EUR/JPY 183.85 EUR/CAD 1.5925 EUR/USD 1.1697 EUR/GBP 0.8639 EUR/CHF 0.9168 EUR/ALL 95.7384 EUR/MKD 61.6946 EUR/RSD 117.3761 EUR/TRY 52.8808 EUR/JPY 183.85 EUR/CAD 1.5925
05 May 2026
Breaking
​KQZ kufizon shpenzimet e subjekteve politike për fushatë, një euro për çdo votues Edi Rama: Shqipëria dënon sulmet e Iranit ndaj Emirateve të Bashkuara Arabe. Goditje ndaj paqes në rajon Rama dënon sulmet me raketa dhe dronë ndaj Emirateve: rrezik për paqen rajonale Rama nxit inovacionin: laboratorë smart në çdo shkollë dhe më shumë financim për startup-et Gjykata rrëzon kërkesën e Jorgo Goros; i mbeten 6 muaj burg
Menu
Kosova

“Abdixhiku është takuar me Osmanin”/ Nënkryetari i LDK: Brenda kësaj jave, zyrtarizojmë listat

· 2 min lexim

Nënkryetari i LDK, Lutfi Haziri tha për Ballkan Update se Kosova po përballet me një krizë politike dhe mungesë vullneti për bashkëpunim.

Sipas nënkryetarit, vendi ka hyrë në një qark të mbyllur që po dëmton funksionimin institucional. Ai paralajmëron se brenda kësaj jave do të bëhet e qartë angazhimi i LDK për zgjedhjet dhe listat për Kuvend dhe kapacitetet ekzekutive, ku Abdixhiku është në komunikime intensive.

“Qëllimi politik është që Kosova të thyejë qarkun prej 2 vitesh. Mungesa e vullnetit politik për bashkëpunim kulmon me moskandidimin e Osmanit për presidente. Ditët e ardhshme do të ketë lajme të mira ku po ndërtohet një listë garuese për të kthyer besimin dhe shpresën e publikut. Republika jonë po lëndohet çdo ditë, jemi bërë burim i krizave politike dhe i qarkut të mbyllur.

Modalitetet e listës së përbashkët janë ende duke u përfunduar. Zgjedhjet janë politike, por për pasojë moszgjedhja e presidentit e çon vendin në këto zgjedhje. Pas zgjedhjeve të 7 qershorit, do të jetë zgjedhja për president dhe kjo garë do të marrë shumë angazhime.

Ne brenda kësaj jave do të bëjmë të qarta angazhimet tona, listat për Kuvend dhe kapacitetet ekzekutive, ku Abdixhiku është në komunikime intensive.

Këto zgjedhje do të jenë një garë mes elefantësh; Kurti dhe Osmani do të jenë ata që do të punojnë që t’i çojnë njerëzit të votojnë, përkundër shumë partive të tjera. Është një garë jashtëzakonisht e madhe mes ish-presidentit dhe kryeministrit. Ne jemi në pikën kritike, sepse në Kosovë po ndodh blerja e paqes sociale; Kurti ka arritur të ndërtojë sistem për të blerë paqen sociale.”

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu