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Abdixhiku me 18 deputetët e LDK-së përcaktojnë rrugëtimin e përbashkët

· 2 min lexim

Kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës (LDK), Lumir Abdixhiku, ka bërë të ditur se është takuar me 18 deputetët e partisë, me të cilët kanë diskutuar për përcaktimin e rrugëtimit të përbashkët politik në periudhën e ardhshme.

Në këtë takim ka qenë e pranishme edhe ish-presidentja e Kosovës, Vjosa Osmani dhe Albena Reshitaj, të cilat nuk janë zyrtarisht anëtare të LDK-së, por kanë garuar nën logon e kësaj partie në zgjedhjet e fundit parlamentare.

Përmes një postimi, Abdixhiku u ka uruar deputetëve fat dhe shëndet në angazhimin e tyre institucional, duke theksuar se ata do të jenë në shërbim të Republikës së Kosovës dhe qytetarëve të saj.

“Me 18 deputetët e LDK-së, në përcaktimin e rrugëtimit të përbashkët përpara. Paçi fat e shëndet, në shërbim të Republikës dhe popullit të Kosovës nga nesër e tutje”, ka shkruar Abdixhiku.

Ky mesazh vjen në kuadër të përgatitjeve të LDK-së për angazhimet e ardhshme politike dhe parlamentare.

Ndryshe, Kuvendi i Kosovës ka paraparë për nesër seancën konstituieve, ku do të zgjidhet kryetar, nënkryetarja dhe organet tjera. /Telegrafi/

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