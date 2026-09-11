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11 Sep 2026
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Sporti

Abissnet Superiore/ Nis këtë fundjavë sezoni i ri për U-16 dhe U-17, debuton Elite Youth Academy

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Këtë fundjavë nisin kampionatet Abissnet Superiore U-16 dhe U-17 për sezonin e ri 2026–2027, dy nga kompeticionet më të rëndësishme të futbollit shqiptar të moshave.

Një risi e këtij sezoni është pjesëmarrja për herë të parë e Elite Youth Academy në të dyja kampionatet. Elite Youth Academy do të garojë me të drejta të plota në Abissnet Superiore U-16 dhe U-17, në kuadër të strategjisë së FSHF-së për rritjen e nivelit të kampionateve të moshave dhe krijimin e më shumë mundësive për zhvillimin e futbollistëve të rinj.

Debutimi i Elite Youth Academy do të vijë që në javën e parë, me të dyja skuadrat që do të përballen me FK Vora në transfertë, në Fushën e Sportit Ahmetaq. Në Abissnet Superiore U-16, përballja FK Vora–Elite Youth Academy do të zhvillohet më 12 shtator, në orën 10:00, ndërsa dy orë më vonë, në 12:00, do të luhet edhe dueli i Abissnet Superiore U-17 mes të njëjtave skuadra.

Gjatë sezonit 2026–2027, Elite Youth Academy do të marrë pjesë në kampionatet U-16 dhe U-17 me futbollistët e datëlindjeve 2011 dhe 2012, ndërsa ndeshjet pritëse do t’i zhvillojë në ambientet e “Shtëpisë së Futbollit”.

Pjesëmarrja e akademisë në kampionatet elitare sjell një tjetër mundësi për të rritur konkurrencën dhe cilësinë e futbollit të moshave, duke i dhënë talenteve të rinj një tjetër hapësirë për t’u zhvilluar dhe për të synuar në të ardhmen ekipet kombëtare.

Abissnet Superiore U17, java 1

FK Vora–Elite Youth Academy, 12.09.26, 12:00

Shkëndija Tiranë–Teuta, 12.09.26, 16:00

Partizani–Tirana, 12.09.26, 12:00

Vllaznia–Skënderbeu, 13.09.26, 12:00

KF Shkodra–Dinamo City, 13.09.26, 17:00

Abissnet Superiore U16, java 1

FK Vora–Elite Youth Academy, 12.09.26, 10:00

AF Elbasani–Teuta, 12.09.26, 10:00

Partizani–Tirana, 12.09.26, 10:00

Vllaznia–FK Shënkolli, 12.09.26, 12:00

KF Shkodra–Dinamo City, 13.09.26, 15:00

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