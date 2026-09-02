AGJENDA NDËRKOMBËTARE 02.9.2026
KAJRO (Egjipt) – Vizitë e presidentit kinez, Xi Jinping.
HONG KONG (Kinë) – Hong Kongu shpall dënimin për Joshua Wong, figurë pro demokracisë.
PATAYA (Tajlandë) – Ndalesa në port e aeroplanmbajtëses ”USS Abraham Lincoln” në Tajlandë.
VENECIA (Itali) – Festivali i Filmit në Venecia.
LONDËR (Mbretëria e Bashkuar) – Presidenti francez Emmanuel Macron përuron ekspozitën ”Bayeux Tapestry” dhe takohet me kryeministrin Andy Burnham.
WICKLOW (Irlandë) – Takim i ministrave të jashtëm të BE-së.
HOLANDË – Vizitë e presidentit francez, Emmanuel Macron.
TALIN (Estoni) – Parlamenti zgjedh kreun e ri të shtetit.
VADUZ (Lihtenshtejn) – Seancë parlamentare për të debatuar një iniciativë në favor të abortit.
KIEV (Ukrainë) – Java e modës ukrainase.
WEIMAR (Gjermani) – Takim i ministrave të Jashtëm francezë, gjermanë dhe polakë në kuadër të “Trekëndëshit të Weimarit”.
CEUTA (Spanjë) – Demonstrata në disa qytete spanjolle pas krizës së migracionit në Ceuta.
MONTEVIDEO (Uruguai) – Takim informal i ministrave të Jashtëm të Mercosur./ a.jor.
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.