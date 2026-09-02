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02 Sep 2026
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“Io Donna”: Shqipëria në shtator, det ëndrrash, plazhe më të qeta dhe çmime që ju befasojnë AGJENDA NDËRKOMBËTARE 02.9.2026 SHBA – 29 shtete amerikane akuzojnë Meta-n se ka krijuar varësi te fëmijët dhe adoleshentët Nuk e votojnë Sejdiun për president, ish emisari amerikan Grenell mbështet gjashtë deputetët e LDK-së Moti në Kosovë – pasdite lokalisht me shi dhe shkarkime rrufesh
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Bota

AGJENDA NDËRKOMBËTARE 02.9.2026

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AGJENDA NDËRKOMBËTARE 02.9.2026

KAJRO (Egjipt) – Vizitë e presidentit kinez, Xi Jinping.

HONG KONG (Kinë) – Hong Kongu shpall dënimin për Joshua Wong, figurë pro demokracisë.

PATAYA (Tajlandë) – Ndalesa në port e aeroplanmbajtëses ”USS Abraham Lincoln” në Tajlandë.

VENECIA (Itali) – Festivali i Filmit në Venecia.

LONDËR (Mbretëria e Bashkuar) – Presidenti francez Emmanuel Macron përuron ekspozitën ”Bayeux Tapestry” dhe takohet me kryeministrin Andy Burnham.

WICKLOW (Irlandë) – Takim i ministrave të jashtëm të BE-së.

HOLANDË – Vizitë e presidentit francez, Emmanuel Macron.

TALIN (Estoni) – Parlamenti zgjedh kreun e ri të shtetit.

VADUZ (Lihtenshtejn) – Seancë parlamentare për të debatuar një iniciativë në favor të abortit.

KIEV (Ukrainë) – Java e modës ukrainase.

WEIMAR (Gjermani) – Takim i ministrave të Jashtëm francezë, gjermanë dhe polakë në kuadër të “Trekëndëshit të Weimarit”.

CEUTA (Spanjë) – Demonstrata në disa qytete spanjolle pas krizës së migracionit në Ceuta.

MONTEVIDEO (Uruguai) – Takim informal i ministrave të Jashtëm të Mercosur./ a.jor.

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