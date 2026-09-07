Aksident në aksin Gramsh–Cërrik, motori përplas këmbësoren
Një grua ka mbetur e plagosur mbrëmjen e kësaj të hëne në aksin Gramsh–Cërrik, pasi është përplasur nga një motor.
Nga të dhënat paraprake, këmbësorja është goditur nga motori, i cili dyshohet se po lëvizte me shpejtësi. Si pasojë e përplasjes, ajo ka pësuar dëmtime të shumta dhe është dërguar për ndihmë mjekësore.
Pas aksidentit, drejtuesi i motorit është larguar nga vendngjarja.
Policia ka mbërritur në zonë dhe ka nisur hetimet për dokumentimin e plotë të ngjarjes, ndërsa vijon puna për identifikimin dhe kapjen e drejtuesit të motorit.
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