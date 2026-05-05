Aksident në Lezhë: 59-vjeçari nga Grykë Manati ndërron jetë pas tre ditësh në spital
Një aksident rrugor në Lezhë përfundoi me vdekjen e drejtuesit të mjetit, 59-vjeçarit Tonin Gjoni nga fshati Grykë Manati. Automjeti i tij u përmbys dhe përfundoi në një kanal përgjatë rrugës dytësore Lezhë–Manati.
Ngjarja ndodhi mbrëmjen e së shtunës rreth orës 22:20 në zonën e Lalmit të Ri. Sipas TV Klan, mjeti ka dalë nga rruga dhe është përmbytur në kanalin anësor; forcat e zjarrfikëses dhe policia nxorrën shoferin nga makina dhe e dërguan në Spitalin e Traumës në Tiranë në gjendje të rëndë.
Pavarësisht ndihmës së parë dhe përkujdesjes mjekësore, pas tre ditësh trajtimi në Spitalin e Traumës në Tiranë 59-vjeçari nuk arriti të mbijetojë nga plagët e marra dhe ndërroi jetë.
Autoritetet lokale po vazhdojnë hetimet për të përcaktuar shkaqet e aksidentit; për informacionet e para mbi ngjarjen raporton TV Klan.
