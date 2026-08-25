Aksident tragjik në Golem, humbin jetën dy persona
Një aksident tragjik është shënuar në orët e para të mëngjesit të së martës në Golem, ku dy persona kanë humbur jetën.
Ngjarja ka ndodhur rreth orës 00:20 të datës 25 gusht 2026. Sipas policisë, një motomjet me dy persona është përplasur me një bordurë.
Për pasojë, ka humbur jetën drejtuesi i motomjetit, shtetasi me inicialet E. L., 44 vjeç. Viktimë ka mbetur edhe pasagjeri, i cili ende nuk është identifikuar.
Në vendngjarje ndodhet grupi hetimor, i cili po punon për dokumentimin dhe sqarimin e plotë të rrethanave të aksidentit, ndërsa vijojnë edhe procedurat për identifikimin e viktimës tjetër.
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