Albana Koçiu: Pyetja nuk është nëse jemi të bashkuar, por nëse jemi mjaftueshëm dhe në kohë
Zëvendëskryeministrja Albana Koçiu mori pjesë të martën, më 5 maj, në konferencën rajonale për klimën që po zhvillohet në Tiranë. Në fjalimin e hapjes ajo reflektori mbi titullin e samitit “Të bashkuar për klimën”, duke theksuar se fatkeqësitë natyrore, si përmbytjet dhe zjarret, nuk ndihen nga kufijtë dhe kërkojnë përgjigje të përbashkët dhe të shpejtë.
Sipas TV Klan, Koçiu vuri në dukje se problema nuk është thjesht të jemi të bashkuar, por nëse jemi mjaftueshëm të bashkuar dhe në kohë për t’u përballur me këto sfida. Ajo përmendi shembujt e fundit të përmbytjeve dhe zjarreve në rajon, si tregues që ngjarjet klimatike nuk respektojnë kufijtë shtetërorë.
Gjatë fjalës së saj, Koçiu identifikoi tre prioritete që, sipas saj, duhet të udhëheqin diskutimet gjatë konferencës: financimi i qëndrueshëm dhe në shkallë të mjaftueshme, pasi pa fonde reale çdo diskutim mbetet i pamjaftueshëm; përmirësimi i sistemeve të të dhënave dhe shërbimeve hidrometrologjike, sepse nuk mund të menaxhosh atë që nuk e mat; dhe bashkëpunimi operacional real që paralajmëron, reagon, koordinon dhe financon përtej kufijve, jo vetëm deklarata formale.
Konferenca vijon për dy ditë dhe synon të përforcojë përgjigjen rajonale ndaj rreziqeve klimatike përmes diskutimeve mbi financimin, informacionin dhe bashkëpunimin institucional — një qasje që, sipas zëvendëskryeministres, duhet të zhvendosë klimën nga fundi i agjendave drejt veprimit konkret. Lajmi u raportua nga TV Klan.
